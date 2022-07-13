Критиковала "спецоперацию": в РФ мужчина заявил в полицию на собственную жену: подробности

В россии мужчина заявил в полицию на собственную жену, за то что та критиковала "спецоперацию". Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на российские СМИ.

Полиция. Фото из открытых источников

Как пишет издание, житель села Горки-10 Одинцовского городского округа обратился в полицию и попросил принять меры касаемо его жены. Все потому, что та критиковала проведение "спецоперации" в Украине.

Российские новостные медиа пишут, что 37-летний мужчина в своем заявлении отметил, что его жена имеет ярко выраженные антироссийские настроения, связанные с проведением в Украине "специальной военной операции". Он добавил, что своими соображениями жена забивает голову его сыну и настраивает его против действующего правительства.

По данному факту российские полицейские инициировали проверку.

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