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Критиковала "спецоперацию": в РФ мужчина заявил в полицию на собственную жену: подробности

В Подмосковье муж "сдал" в полицию жену за критику "спецоперации"

сегодня, 16:50
Автор:

Денис
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В россии мужчина заявил в полицию на собственную жену, за то что та критиковала "спецоперацию". Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на российские СМИ. 

Критиковала "спецоперацию": в РФ мужчина заявил в полицию на собственную жену: подробности

Полиция. Фото из открытых источников

Как пишет издание, житель села Горки-10 Одинцовского городского округа обратился в полицию и попросил принять меры касаемо его жены. Все потому, что та критиковала проведение "спецоперации" в Украине.

Российские новостные медиа пишут, что 37-летний мужчина в своем заявлении отметил, что его жена имеет ярко выраженные антироссийские настроения, связанные с проведением в Украине "специальной военной операции". Он добавил, что своими соображениями жена забивает голову его сыну и настраивает его против действующего правительства.

По данному факту российские полицейские инициировали проверку. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что как Путин готовит жителей юга к "референдуму": эксклюзивные фото. На юге Украины оккупанты уже начали подготавливать украинцев к так называемому "референдуму" в сентябре. Подробно об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что Кулеба назвал конечный пункт на переговорах Украины и России. Цель Украины – освобождение территорий и восстановление полного суверенитета на юге и востоке страны. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что чем для Лукашенко закончится вступление в войну – почему он панически боится решения Путина. Лукашенко и дальше готов помогать Путину, лишь бы не вводить свою армию в Украину. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировал о том, что не сдал экзамен – не украинец: о чем говорит новая инициатива Кабмина – почему это важно. Лицам, претендующим на украинское гражданство, предстоит сдать тройной экзамен: на знание государственного языка, истории Украины и основ Конституции Украины. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/kritikuvala-specoperaciyu-v-ukrayini-v-pidmoskov-yi-cholovik-zdav-do-policiyi-druzhinu-2109916.html
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