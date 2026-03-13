Кризис, который должен был охватить РФ в 2027 году, откладывается: почему в Кремле открывают шампанское

Отмена нефтяных санкций США против РФ до 11.04.2026 года де-юре узаконивает то, что и так работало де-факто. После отмены санкций в отношении Индии стало понятно, что эти же санкции просто не нужны. В ситуации, когда 90% российской нефти продаются в Китай и Индию, а санкции против Китая не работают, санкции превратились в комическую формальность. США, к сожалению, расписались в собственной бессилии. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Он рассказывает, что эксперты берлинского центра Карнеги посчитали, что рост цены на нефть на $10 дают российскому бюджету плюс, примерно, $1,6 млрд. Сейчас цена выросла на плюс-минус 40$. Поэтому по месяцу это может принести дополнительные 6 млрд$. Исходя из того, что война в заливе не закончится завтра, а значит, и цена на нефть не будет падать еще относительно долгий промежуток времени, мы можем с уверенностью говорить, что российский бюджет будет точно получать дополнительные средства еще относительно долгий промежуток времени. Точные цифры спрогнозировать пока практически невозможно. Но, по самому оптимистичному для нас сценарию, в течение трех месяцев Россия дополнительно заработает, как минимум 10-15 млрд$. При этом это наиболее оптимистичный для нас сценарий.

"Много ли это? Дефицит российского бюджета за январь-февраль составляет примерно 44 млрд долларов. Здесь, конечно, нельзя линейно подходить, потому что Россия всегда имеет возможность запустить станок, но в целом исключительно нефтяными доходами можно сделать только одну единственную вещь: смягчить стресс для макрофинансовой системы и оказать посильную помощь тем отраслям, которые уже стоят в очереди за субсидиями. Если российская власть пойдет по этому пути – это не решит структурные проблемы российской экономики, но точно снизит социальное напряжение в ряде регионов. Проще говоря, системный кризис, вызревавший на 2027 год, похоже, откладывается.

