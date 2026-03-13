Кризис, который должен был охватить РФ в 2027 году, откладывается: почему в Кремле открывают шампанское

Рубрики
Отмена нефтяных санкций США против РФ до 11.04.2026 года де-юре узаконивает то, что и так работало де-факто. После отмены санкций в отношении Индии стало понятно, что эти же санкции просто не нужны. В ситуации, когда 90% российской нефти продаются в Китай и Индию, а санкции против Китая не работают, санкции превратились в комическую формальность. США, к сожалению, расписались в собственной бессилии. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Он рассказывает, что эксперты берлинского центра Карнеги посчитали, что рост цены на нефть на $10 дают российскому бюджету плюс, примерно, $1,6 млрд. Сейчас цена выросла на плюс-минус 40$. Поэтому по месяцу это может принести дополнительные 6 млрд$. Исходя из того, что война в заливе не закончится завтра, а значит, и цена на нефть не будет падать еще относительно долгий промежуток времени, мы можем с уверенностью говорить, что российский бюджет будет точно получать дополнительные средства еще относительно долгий промежуток времени. Точные цифры спрогнозировать пока практически невозможно. Но, по самому оптимистичному для нас сценарию, в течение трех месяцев Россия дополнительно заработает, как минимум 10-15 млрд$. При этом это наиболее оптимистичный для нас сценарий.
Читайте на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты на 30 дней отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых танкерами по морю. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства финансов.