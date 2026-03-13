Криза, яка мала охопити РФ у 2027 році, відкладається: чому у Кремлі відкорковують шампанське

Відміна нафтових санкцій США проти РФ до 11.04.2026 року, де-юре, узаконює те, що і так працювало де-факто. Після відміни санкцій щодо Індії стало зрозумілим, що ці самі санкції просто непотрібні. В ситуації, коли 90% російської нафти продається в Китай та Індію, а санкції проти Китаю не працюють, санкції перетворилися на комічну формальність. США, на жаль, розписалися у власній безсилості. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Він розповідає, що експерти берлінського центру Карнегі порахували, що зростання ціни на нафту на 10$ дають російському бюджету плюс, приблизно, 1,6 млрд $. Зараз ціна зросла на плюс-мінус 40$. Тому по місяцю це може принести додаткові 6 млрд $. Виходячи з того, що війна у затоці не закінчиться завтра, а відтак і ціна на нафту не буде падати ще відносно довгий проміжок часу ми можемо з упевненістю говорити, що російський бюджет буде точно отримувати додаткові кошти ще відносно довгий проміжок часу. Точні цифри спрогнозувати поки практично неможливо. Але, за самого оптимістичного для нас сценарію, протягом трьох місяців Росія додатково заробить, як мінімуму 10-15 млрд $. При цьому це найбільш оптимістичний для нас сценарій.

"Чи багато це? Дефіцит російського бюджету за січень-лютий складає приблизно 44 млрд $. Тут, звичайно, не можна лінійно підходити, бо Росія завжди має можливість запустити станок, але в цілому, виключно нафтовими доходами можна зробити лише одну єдину річ: помʼякшити стрес для макрофвнансовоі системи і надати посильну допомогу тим галузям, які вже стоять в черзі за субсидіями. Якщо російська влада піде цим шляхом – це не вирішить структурні проблеми російської економіки, але точно знизить соціальну напругу у низці регіонів. Простіше кажучи, системна криза, яка визрівала на 2027 рік, схоже відкладається.

