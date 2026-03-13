logo_ukra

BTC/USD

71587

ETH/USD

2097.66

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Криза, яка мала охопити РФ у 2027 році, відкладається: чому у Кремлі відкорковують шампанське
commentss НОВИНИ Всі новини

Криза, яка мала охопити РФ у 2027 році, відкладається: чому у Кремлі відкорковують шампанське

Експерти берлінського центру Карнегі порахували, що зростання ціни на нафту на 10$ дають російському бюджету плюс, приблизно, 1,6 млрд $

13 березня 2026, 09:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Відміна нафтових санкцій США проти РФ до 11.04.2026 року, де-юре, узаконює те, що і так працювало де-факто. Після відміни санкцій щодо Індії стало зрозумілим, що ці самі санкції просто непотрібні. В ситуації, коли 90% російської нафти продається в Китай та Індію, а санкції проти Китаю не працюють, санкції перетворилися на комічну формальність. США, на жаль, розписалися у власній безсилості. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Криза, яка мала охопити РФ у 2027 році, відкладається: чому у Кремлі відкорковують шампанське

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Він розповідає, що експерти берлінського центру Карнегі порахували, що зростання ціни на нафту на 10$ дають російському бюджету плюс, приблизно, 1,6 млрд $. Зараз ціна зросла на плюс-мінус 40$. Тому по місяцю  це може принести додаткові 6 млрд $. Виходячи з того, що війна у затоці не закінчиться завтра, а відтак і ціна на нафту не буде падати ще відносно довгий проміжок часу ми можемо з упевненістю говорити, що російський бюджет буде точно отримувати додаткові кошти ще відносно довгий проміжок часу. Точні цифри спрогнозувати поки практично неможливо. Але, за самого оптимістичного для нас сценарію, протягом трьох місяців Росія додатково заробить, як мінімуму 10-15 млрд $. При цьому це найбільш оптимістичний для нас сценарій.

"Чи багато це? Дефіцит російського бюджету за січень-лютий складає приблизно 44 млрд $. Тут, звичайно, не можна лінійно підходити, бо Росія завжди має можливість запустити станок, але в цілому, виключно нафтовими доходами можна зробити лише одну єдину річ: помʼякшити стрес для макрофвнансовоі системи і надати посильну допомогу тим галузям, які вже стоять в черзі за субсидіями. Якщо російська влада піде цим шляхом – це не вирішить структурні проблеми російської економіки, але точно знизить соціальну напругу у низці регіонів. Простіше кажучи, системна криза, яка визрівала на 2027 рік, схоже відкладається.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати на 30 днів скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються танкерами морем. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини