Недилько Ксения
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес руководства Украины, назвав заявления президента Владимира Зеленского о перемирии "кровавым пиаром". По словам представительницы страны-агрессорки, риторика Киева кардинально отличается от реальных действий на фронте.
Мария Захарова. Фото: МИД рф
Захарова утверждает, что украинская сторона не собиралась соблюдать режим тишины в определенные даты. Она убеждена, что призывы к перемирию 5-6 мая были лишь стратегическим ходом, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и российских мер ко Дню Победы.
Также в российском МИД подчеркнули, что никаких реальных приказов о прекращении огня со стороны украинского главнокомандования якобы не поступало. Спикер добавила, что предложения Москвы по миру вызвали у Киева "нервную и истерическую реакцию".
Отдельно Захарова затронула тему безопасности парада в Москве, обвинив украинского лидера в неуважении к исторической памяти.
Следует отметить, что такие заявления Кремля традиционно появляются на фоне эскалации боевых действий и используются для оправдания ударов по территории Украины.
Напомним, ранее Захарова заявила , что Россия обязательно ответит на удары Украины во время парада в Москве и предупредила посольства, чтобы те эвакуировались из Киева.