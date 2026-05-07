«Кровавый пиар»: Захарова обвинила Зеленского в «ложных заявлениях»

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес руководства Украины, назвав заявления президента Владимира Зеленского о перемирии "кровавым пиаром". По словам представительницы страны-агрессорки, риторика Киева кардинально отличается от реальных действий на фронте.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Захарова утверждает, что украинская сторона не собиралась соблюдать режим тишины в определенные даты. Она убеждена, что призывы к перемирию 5-6 мая были лишь стратегическим ходом, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и российских мер ко Дню Победы.

"У Зеленского слова снова разошлись с делами, боевики ВСУ не собирались соблюдать объявленное им перемирие. Нет сомнений, что слова Зеленского о перемирии 5-6 мая продиктованы плачевным положением ВСУ и попытками перебить инициативу РФ на 9 Мая" , — заявила она.

Также в российском МИД подчеркнули, что никаких реальных приказов о прекращении огня со стороны украинского главнокомандования якобы не поступало. Спикер добавила, что предложения Москвы по миру вызвали у Киева "нервную и истерическую реакцию".

Отдельно Захарова затронула тему безопасности парада в Москве, обвинив украинского лидера в неуважении к исторической памяти.

"Зеленский угрозами парада Победы четко дал понять, что ему плевать на память о борцах с нацистами, в том числе и в своей семье" , — подытожила представитель МИД РФ.

Следует отметить, что такие заявления Кремля традиционно появляются на фоне эскалации боевых действий и используются для оправдания ударов по территории Украины.

Напомним, ранее Захарова заявила , что Россия обязательно ответит на удары Украины во время парада в Москве и предупредила посольства, чтобы те эвакуировались из Киева.