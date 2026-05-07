logo

BTC/USD

80833

ETH/USD

2327.07

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия «Кровавый пиар»: Захарова обвинила Зеленского в «ложных заявлениях»
commentss НОВОСТИ Все новости

«Кровавый пиар»: Захарова обвинила Зеленского в «ложных заявлениях»

Обвинения в двойных стандартах: у Лаврова заявили, что Украина не собиралась прекращать огонь 5-6 мая

7 мая 2026, 14:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес руководства Украины, назвав заявления президента Владимира Зеленского о перемирии "кровавым пиаром". По словам представительницы страны-агрессорки, риторика Киева кардинально отличается от реальных действий на фронте.

«Кровавый пиар»: Захарова обвинила Зеленского в «ложных заявлениях»

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Захарова утверждает, что украинская сторона не собиралась соблюдать режим тишины в определенные даты. Она убеждена, что призывы к перемирию 5-6 мая были лишь стратегическим ходом, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и российских мер ко Дню Победы.

"У Зеленского слова снова разошлись с делами, боевики ВСУ не собирались соблюдать объявленное им перемирие. Нет сомнений, что слова Зеленского о перемирии 5-6 мая продиктованы плачевным положением ВСУ и попытками перебить инициативу РФ на 9 Мая" , — заявила она.

Также в российском МИД подчеркнули, что никаких реальных приказов о прекращении огня со стороны украинского главнокомандования якобы не поступало. Спикер добавила, что предложения Москвы по миру вызвали у Киева "нервную и истерическую реакцию".

Отдельно Захарова затронула тему безопасности парада в Москве, обвинив украинского лидера в неуважении к исторической памяти.

"Зеленский угрозами парада Победы четко дал понять, что ему плевать на память о борцах с нацистами, в том числе и в своей семье" , — подытожила представитель МИД РФ.

Следует отметить, что такие заявления Кремля традиционно появляются на фоне эскалации боевых действий и используются для оправдания ударов по территории Украины.

Напомним, ранее Захарова заявила , что Россия обязательно ответит на удары Украины во время парада в Москве и предупредила посольства, чтобы те эвакуировались из Киева.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости