Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила з різкою критикою на адресу керівництва України, назвавши заяви президента Володимира Зеленського щодо перемир'я "кривавим піаром". За словами представниці країни-агресорки, риторика Києва кардинально відрізняється від реальних дій на фронті.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Захарова стверджує, що українська сторона не мала наміру дотримуватися режиму тиші у визначені дати. Вона переконана, що заклики до перемир'я 5-6 травня були лише стратегічним ходом, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем та російських заходів до "Дня Побєди".

"У Зеленського слова знову розійшлися з ділами, бойовики ЗСУ не збиралися дотримуватися оголошеного ним перемир'я. Немає сумнівів, що слова Зеленського про перемир'я 5-6 травня продиктовані жалюгідним становищем ЗСУ та спробами перебити ініціативу РФ на 9 Травня", — заявила вона.

Також у російському МЗС наголосили, що жодних реальних наказів про припинення вогню з боку українського головнокомандування нібито не надходило. Речниця додала, що пропозиції Москви щодо миру викликали у Києва "нервову та істеричну реакцію".

Окремо Захарова торкнулася теми безпеки параду в Москві, звинувативши українського лідера у неповазі до історичної пам'яті.

"Зеленський погрозами параду Перемоги чітко дав зрозуміти, що йому плювати на пам'ять про борців із нацистами, зокрема і у своїй родині", — підсумувала представниця МЗС РФ.

Варто зазначити, що такі заяви Кремля традиційно з’являються на тлі ескалації бойових дій та використовуються для виправдання власних ударів по території України.

Нагадаємо, раніше Захарова заявила, що Росія обов'язково відповість на удари України під час параду в Москві та попередила посольства, щоб ті евакуювалися з Києва.