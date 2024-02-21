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Крупнейшие банки Китая начали блокировать платежи из России

Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи от российских организаций, которые находятся под санкциями.

сегодня, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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Первый, второй и четвертый по размерам китайские банки решили блокировать платежи от российских подсанкционных организаций. Причиной стали риски для банков Китая попасть во вторичные санкции Запада.

Крупнейшие банки Китая начали блокировать платежи из России

Китайские банки блокируют платежи из России из-за санкций. Фото из открытых источников

Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский и генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин рассказали российскому изданию "Известия" о проблемах с которыми столкнулись россияне из-за санкций. Китайские банки начали сообщать о блокировании платежей в январе 2024 года, однако реальные проблемы для россиян начались в декабре 2023 года, когда вступил в силу 12-й пакет санкций против России.

Разумовский объясняет, что три крупнейших банка Китая прекратили работу с находящимися под санкциями российскими банками, однако финансовые операции с финучреждениями РФ, не попавшими в список санкций, до сих пор остаются возможными. В свою очередь китайские компании блокировку счетов объясняют внутренней политикой компании.

Алексей Порошин отметил, что России проводит через Китай и Турцию 40% всех своих платежей, однако с декабря прошлого года столкнулись с проблемами из-за санкций. Кроме того, Китай отказывается принимать платежи в долларах, так как такие финансовые операции легко отслеживает США.

Отказались проводить финансовые операции с подсанкционными банками РФ такие крупные китайские банки: Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Орбана назвали новую причину, по которой Венгрия заблокирует санкции против России.

Также "Комментарии" писали, что российские туристы стали первыми, посетившими Северную Корею после пандемии. Из-за санкций против России граждане РФ почти потеряли возможность отдыхать в Европе и ищут альтернативы.



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Источник: https://iz.ru/1653256/mariia-kolobova-milana-gadzhieva/komissiia-bez-perevoda-tri-krupneishikh-banka-knr-perestali-prinimat-platezhi-iz-rf
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