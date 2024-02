Крупнейшие банки Китая начали блокировать платежи из России

Первый, второй и четвертый по размерам китайские банки решили блокировать платежи от российских подсанкционных организаций. Причиной стали риски для банков Китая попасть во вторичные санкции Запада.



Китайские банки блокируют платежи из России из-за санкций. Фото из открытых источников

Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский и генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин рассказали российскому изданию "Известия" о проблемах с которыми столкнулись россияне из-за санкций. Китайские банки начали сообщать о блокировании платежей в январе 2024 года, однако реальные проблемы для россиян начались в декабре 2023 года, когда вступил в силу 12-й пакет санкций против России.

Разумовский объясняет, что три крупнейших банка Китая прекратили работу с находящимися под санкциями российскими банками, однако финансовые операции с финучреждениями РФ, не попавшими в список санкций, до сих пор остаются возможными. В свою очередь китайские компании блокировку счетов объясняют внутренней политикой компании.

Алексей Порошин отметил, что России проводит через Китай и Турцию 40% всех своих платежей, однако с декабря прошлого года столкнулись с проблемами из-за санкций. Кроме того, Китай отказывается принимать платежи в долларах, так как такие финансовые операции легко отслеживает США.

Отказались проводить финансовые операции с подсанкционными банками РФ такие крупные китайские банки: Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China.

