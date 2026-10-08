Крупнейший НПЗ России в огне: детали

В Башкортостане произошло возгорание в районе города Салават, где расположен крупный нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим Салават". О возможной атаке сообщили Telegram-каналы Astra и Exilenova+, однако точное место пожара и его причины официально не подтверждены.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

По сообщениям источников, огонь наблюдали в нескольких километрах от города. Анализ опубликованных фотографий позволил предположить, что возгорание могло находиться в районе нефтеперерабатывающего предприятия.

"Газпром нефтехим Салават" входит в структуру российской группы "Газпром" и является одним из крупных предприятий отрасли. Комплекс способен перерабатывать до 10 млн тонн углеводородного сырья в год. На его мощностях выпускают более 150 видов продукции, среди которых автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен, стирол и аммиак.

Салават находится примерно в 1400 километрах от территории Украины. Несмотря на значительное расстояние, предприятие уже становилось объектом атак беспилотников.

Так, 24 сентября 2025 года после атаки была повреждена установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-6. Позже, 14 июля 2026 года, на территории НПЗ произошел пожар, после которого переработка нефти была полностью остановлена. Еще одно возгорание фиксировалось после атаки 13 августа.

Нынешний инцидент произошел на фоне серии предыдущих сообщений о воздействии беспилотников на нефтеперерабатывающую инфраструктуру России.

При этом официальные российские власти на момент публикации не представили подтверждения того, что нынешний пожар был вызван атакой или, что пострадали непосредственно производственные установки НПЗ.

Если информация о попадании в инфраструктуру предприятия подтвердится, инцидент станет очередным эпизодом атак на российские объекты нефтепереработки, расположенные далеко от зоны боевых действий.

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