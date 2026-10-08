Найбільший НПЗ Росії у вогні: деталі

У Башкортостані стався спалах у районі міста Салават, де розташований великий нафтопереробний та нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім Салават". Про можливу атаку повідомили Telegram-канали Astra та Exilenova, проте точне місце пожежі та її причини офіційно не підтверджені.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

За повідомленнями джерел, вогонь спостерігали за кілька кілометрів від міста. Аналіз опублікованих фотографій дозволив припустити, що спалах міг перебувати в районі нафтопереробного підприємства.

"Газпром нафтохім Салават" входить до структури російської групи "Газпром" і є одним з великих підприємств галузі. Комплекс здатний переробляти до 10 млн. тонн вуглеводневої сировини на рік. На його потужностях випускають понад 150 видів продукції, серед яких автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен, стирол та аміак.

Салават знаходиться приблизно за 1400 кілометрів від території України. Незважаючи на значну відстань, підприємство вже стало об'єктом атак безпілотників.

Так, 24 вересня 2025 року після атаки було пошкоджено встановлення первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-6. Пізніше, 14 липня 2026 року, на території НПЗ сталася пожежа, після якої переробку нафти було повністю зупинено. Ще одне займання фіксувалося після атаки 13 серпня.

Цьогорічний інцидент стався на тлі серії попередніх повідомлень про вплив безпілотників на нафтопереробну інфраструктуру Росії.

При цьому офіційна російська влада на момент публікації не представила підтвердження того, що нинішня пожежа була викликана атакою або, що постраждали безпосередньо виробничі установки НПЗ.

Якщо інформація про влучення в інфраструктуру підприємства підтвердиться, інцидент стане черговим епізодом атак на російські об'єкти нафтопереробки, розташовані далеко від зони бойових дій.

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