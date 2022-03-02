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Крупнейший российский банк Сбербанк покидает европейский рынок

Банк работал Австрии, Хорватии, Германии и Венгрии

сегодня, 09:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Один из самых мощных российских банков "Сбербанк" уходит из европейского рынка. Вся проблема в том, что дочерние компании финучреждения сталкиваются с оттоками денежных средств. Также поступаю прямые угрозы сотрудникам. Сбербанк был представлен в Австрии, Хорватии, Германии и Венгрии. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Крупнейший российский банк Сбербанк покидает европейский рынок

Сбербанк России. Фото: из открытых источников

В банке заявили, что не имеют больше возможности поставлять ликвидность европейским дочерним компаниям. Тем не менее, подчеркивают в Сбербанке, вкладчики банка могут быть спокойны, потому что ничего не угрожает их средствам.

В той ситуации, которая сложилась, у Сбербанка нет больше возможности быть представленным на европейском рынке. Все это последствия того, что Запад ввел против России беспрецедентные санкции за вторжение российских войск в Украину. В итоге, финансовая система России оказалась в полной изоляции. Самыми болезненными для российской экономики стали санкции в отношении центрального банка России и отключение части банков от международной финансовой системы SWIFT. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия вторглась в Украину 24 февраля. С того времени в Украине идет полномасштабная война. В очередном своем выступлении президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Путин просчитался с главным своим планом. Он надеялся, что сможет без особого сопротивления оккупировать Украину, но столкнулся с невиданным ранее народным сопротивлением. Также Путин не думал, что сможет встретить сопротивление объединённого Запада, который согласился ввести беспрецедентные санкции.



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Источник: https://www.reuters.com/business/finance/russias-sberbank-leave-european-market-face-cash-outflows-2022-03-02/
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Обсуждения

земан

сегодня, 10:09

банк иди на х...

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