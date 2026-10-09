Ксения Собчак заявила, что Путин может ввести войска в страну Европы

Российская медиафигура Ксения Собчак обратила внимание на юридический прецедент, который теоретически может использовать Кремль после резонансного задержания в Европе известного Z-пропагандиста. Накануне стало известно, что в Черногории стражи порядка задержали Михаила Звинчука — основателя и руководителя популярного военного Telegram-канала "Рыбарь", активно поддерживающего и освещающего российскую агрессию против Украины.

Ксения Собчак

Анализируя это событие, Собчак напомнила о специфических законодательных нововведениях в Российской Федерации, которые Владимир Путин утвердил в конце мая. Речь идет о расширении полномочий русской армии за границей.

"В конце мая Путин подписал закон о праве привлекать Вооруженные силы, – отмечает журналистка, указывая на официальные основания для потенциального вмешательства Москвы, – для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России".

Поскольку Черногория является независимым европейским государством и членом НАТО, ее судебные решения принимаются исключительно в рамках национального законодательства без согласования с Кремлем. Следовательно, арест Звинчука полностью подпадает под критерии упомянутого российского закона. Собчак задает логичный вопрос о том, как именно Москва планирует реагировать на ограничение свободы своего медийного инструмента.

"Если его по решению черногорского суда отправят под стражу, — рассуждает медиаменеджерша о дальнейшем развитии событий, — значит, для защиты своего гражданина Россия может привлечь свои Вооруженные силы?".

Подытоживая свой анализ, Ксения Собчак перевела разговор в плоскость политической сатиры, намекая на абсурдность милитаристских законов РФ и имперские амбиции кремлевского руководства.

"Может быть, это был хитрый план, — с иронией резюмирует она, — по захвату Черногории...".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России вступил в силу новый закон, который может значительно расширить возможности Кремля для военного вмешательства за пределами страны. Как отмечают аналитики Института изучения войны, документ позволяет Владимиру Путину использовать российскую армию за границей для "защиты граждан РФ", находящихся под преследованием иностранных или международных судов.