Путін отримав право вводити війська під приводом "захисту росіян": у США попередили про нову загрозу

У Росії набрав чинності новий закон, який може значно розширити можливості Кремля для військового втручання за межами країни. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, документ дозволяє Володимиру Путіну використовувати російську армію за кордоном для "захисту громадян РФ", які перебувають під переслідуванням іноземних або міжнародних судів.

Російські війська.

Закон було остаточно затверджено 25 травня, хоча російська Держдума ухвалила його ще у квітні. Особливе занепокоєння експертів викликає вкрай розмите формулювання документа. У тексті відсутні чіткі визначення того, кого саме Кремль може вважати “переслідуваними росіянами” та які міжнародні структури підпадають під дію закону.

На думку американських аналітиків, така невизначеність залишає Москві широкий простір для маніпуляцій та створення формального приводу для нових військових операцій. Фактично Кремль отримує інструмент, який можна використовувати практично у будь-якій точці світу.

Окрему увагу експерти звернули на формулювання про суди, "наділені повноваженнями" іноземними державами. Російські юристи вже називають цей термін юридично розпливчастим та зручним для довільного трактування.

При цьому закон робить виняток лише для рішень, ухвалених Радою Безпеки ООН у рамках глави VII Статуту ООН. Проте аналітики вважають, що головна мета документа – зовсім не правовий захист громадян, а створення інформаційного прикриття потенційних експедиційних операцій Росії.

У ISW попереджають: Кремль все частіше використовує подібні закони як інструмент легалізації агресивної зовнішньої політики та підготовки громадської думки до нових військових авантюр.

