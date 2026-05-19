Кто будет руководить Россией после Путина: названы три неожиданных кандидатуры

В России усиливается общественное недовольство политикой действующей власти на фоне затяжной войны против Украины и ее экономических последствий. Социологические опросы фиксируют рост критических настроений среди населения, все чаще выражающий недовольство внутренней и внешней политикой Кремля. На этом фоне все активнее обсуждается вопрос возможного преемника Владимира Путина в случае его ухода от власти.

Портал "Комментарии" обратился к нескольким моделям искусственного интеллекта — ChatGPT, Grok и Gemini — чтобы оценить потенциальные сценарии смены власти в России. Все системы назвали схожие группы кандидатов, однако расставили разные акценты относительно предполагаемого фаворита.

По оценке ChatGPT, наиболее вероятным преемником может стать премьер-министр Михаил Мишустин. Его рассматривают как технократического управленца без ярко выраженной политической идеологии, что может сделать его компромиссной фигурой для разных элит. Среди других вариантов упоминаются Сергей Кириенко, Дмитрий Медведев и представители силового блока, включая приближенных к Николаю Патрушеву. В то же время отмечается, что ключевую роль в выборе преемника будет играть не общество, а узкий круг политических и силовых элит.

Модель Grok также выделяет Мишустина как потенциального переходного лидера, но добавляет в список силовиков и региональных управленцев. Среди них — Алексей Дюмин, бывший представитель охраны Путина, ныне высокопоставленный чиновник регионального уровня, а также мэр Москвы Сергей Собянин и представители влиятельных административных кругов. По этой версии возможный преемник будет зависеть от баланса между гражданскими технократами и силовыми структурами.

Gemini делает акцент на большей роли силового блока, называя среди главных кандидатов Алексея Дюмина, Мишустина и Дмитрия Патрушева. Особое внимание модель уделяет сценарию усиления контроля и сохранения жесткой вертикали власти.

Несмотря на разницу в оценках, все три модели сходятся в одном: вероятная смена лидера не обязательно будет означать изменение политического курса России. Чаще всего речь идет о сценарии сохранения действующей системы через передачу власти максимально лояльному и контролируемому кандидату.

