Хто буде керувати Росією після Путіна: названо три несподівані кандидатури

У Росії посилюється суспільне невдоволення політикою чинної влади на тлі затяжної війни проти України та її економічних наслідків. Соціологічні опитування фіксують зростання критичних настроїв серед населення, яке дедалі частіше висловлює незадоволення внутрішньою та зовнішньою політикою Кремля. На цьому тлі дедалі активніше обговорюється питання можливого наступника Володимира Путіна у разі його відходу від влади.

Портал "Коментарі" звернувся до кількох моделей штучного інтелекту — ChatGPT, Grok та Gemini — щоб оцінити потенційні сценарії зміни влади в Росії. Усі системи назвали схожі групи кандидатів, однак розставили різні акценти щодо ймовірного фаворита.

За оцінкою ChatGPT, найбільш імовірним наступником може стати прем’єр-міністр Михайло Мішустін. Його розглядають як технократичного управлінця без яскраво вираженої політичної ідеології, що може зробити його компромісною фігурою для різних еліт. Серед інших варіантів згадуються Сергій Кирієнко, Дмитро Медведєв та представники силового блоку, включно з наближеними до Миколи Патрушева. Водночас наголошується, що ключову роль у виборі наступника відіграватиме не суспільство, а вузьке коло політичних та силових еліт.

Модель Grok також виділяє Мішустіна як потенційного "перехідного" лідера, але додає до списку силовиків та регіональних управлінців. Серед них — Олексій Дюмін, колишній представник охорони Путіна, нині високопосадовець регіонального рівня, а також мер Москви Сергій Собянін і представники впливових адміністративних кіл. За цією версією, можливий наступник залежатиме від балансу між цивільними технократами та силовими структурами.

Gemini натомість робить акцент на більшій ролі силового блоку, називаючи серед головних кандидатів Олексія Дюміна, Мішустіна та Дмитра Патрушева. Особливу увагу модель приділяє сценарію посилення контролю держави та збереження жорсткої вертикалі влади.

Попри різницю в оцінках, усі три моделі сходяться в одному: ймовірна зміна лідера не обов’язково означатиме зміну політичного курсу Росії. Найчастіше йдеться про сценарій збереження чинної системи через передачу влади максимально лояльному та контрольованому кандидату.

