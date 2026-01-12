Кто будет следующим лидером Чечни после смерти Кадырова: какие существуют варианты

Более года вокруг состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова сохраняется информационный вакуум. По данным источников украинской разведки, он находится на диализе, а врачи воздерживаются от прогнозов. На этом фоне в Москве активизировались дискуссии о возможной передаче власти в Чечне.

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко считает, что в случае смерти Кадырова вопрос преемника может быть решен быстро в течение нескольких дней или недель. Однако популярный сценарий передачи власти одному из его сыновей Ахмату и Рамзану Кадырову Денисенко называет маловероятным.

"Назначить кого-то из сыновей – нарушить или переписать законодательство. До сих пор Путин всегда старался избегать подобных вещей. В конце концов, если бы он играл в эту игру, мы бы чаще видели детей Кадырова в Кремле. Но Путин явно дистанцировался от подобного решения", – указывает Денисенко.

По его словам, главная задача Кремля после смерти Кадырова не допустить междоусобной борьбы и обеспечить руководителя, который будет полностью зависим от Москвы. Как следствие, Денисенко называет наиболее вероятными кандидатами представителей ближайшего окружения Кадырова — Магомеда Даудова или Адама Делимханова.

Первый ассоциируется со сверхжесткой моделью управления, тогда как второй выглядит более приемлемым для Кремля, хотя и менее радикальным. По словам Денисенко, оба они способны продолжить систему коллективной ответственности кланов, на которой держались власти Кадырова.

Что касается альтернативных фигур, например Апти Алаутдинова, то эксперт отмечает, что, несмотря на лояльность к Кремлю, его назначение может вызвать конфликт с кланом Кадырова.

"В любых обстоятельствах, назначение будет делаться исходя из главного принципа: не допустить междоусобий. А потому, если кто-то считает, что смерть Кадырова приведет к открытию окна возможностей по созданию беспорядков в Чечне тот глубоко ошибается. Пока это почти нереалистично", — заключает Денисенко.

По его мнению, смерть Кадырова лишь приведет к уменьшению автономности Чечни и потере чеченского влияния на Росгвардию.

