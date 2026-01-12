Хто буде наступним лідером Чечні після смерті Кадирова: які існують варіанти

Понад рік навколо стану здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова зберігається інформаційний вакуум. За даними джерел української розвідки, він перебуває на діалізі, а лікарі утримуються від прогнозів. На цьому тлі в Москві активізувалися дискусії щодо можливої передачі влади в Чечні.

Рамзан Кадиров. Фото з відкритих джерел

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко вважає, що у разі смерті Кадирова питання наступника може бути вирішене швидко впродовж кількох днів або тижнів. Однак популярний сценарій передачі влади одному з його синів, Ахмату та Рамзану Кадирову, Денисенко називає малоймовірним.

"Призначити когось із синів — порушити або переписати законодавство. Досі Путін завжди старався уникати подібних речей. Зрештою, якби він грав в цю гру, ми б частіше бачили дітей Кадирова в Кремлі. Але Путін явно дистанціювався від подібного рішення", — вказує Денисенко.

За його словами, головне завдання Кремля після смерті Кадирова не допустити міжусобної боротьби та забезпечити керівника, який буде повністю залежним від Москви. Як наслідок Денисенко називає найбільш імовірними кандидатами представників найближчого оточення Кадирова — Магомеда Даудова або Адама Делімханова.

Перший асоціюється з наджорсткою моделлю управління, тоді як другий виглядає більш прийнятним для Кремля, хоча й менш радикальним. За словами Денисенка, обидва вона здатні продовжити систему колективної відповідальності кланів, на якій трималася влада Кадирова.

Щодо альтернативних фігур, наприклад Апті Алаутдінова, то експерт зауважує, що попри лояльність до Кремля, його призначення може викликати конфлікт із кланом Кадирова.

"За будь-яких обставин, призначення буде робитися виходячи з головного принципу: не допустити міжусобиць. А тому, якщо хтось вважає, що смерть Кадирова призведе до відкриття вікна можливостей по створенню заворушень в Чечні той глибоко помиляється. Поки це майже нереалістично", — підсумовує Денисенко.

На його думку, смерть Кадирова лише призведе до зменшення автономності Чечні та втрату чеченського впливу на Росгвардію.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський закликав США викрасти Кадирова для тиску на Путіна.

Також "Коментарі" писали, що син Кадирова пригрозив Зеленському викраденням за сценарієм Мадуро.