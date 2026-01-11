logo_ukra

Росія Кадиров у важкому стані перебуває у лікарні: у Кремлі шукають нового лідера Чечні
Кадиров у важкому стані перебуває у лікарні: у Кремлі шукають нового лідера Чечні

У Рамзана Кадирова відмовили нирки, він перебуває на діалізі. У Кремлі вже обговорюють можливих наступників глави Чечні.

11 січня 2026, 13:25
Стан здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова різко погіршився через відмову нирок, що змусило Кремль активізувати неофіційні пошуки щодо можливої зміни керівництва республіки. Про це написав "Укрінформ" з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За наявною інформацією з джерел в українській розвідці, Кадиров перебуває на процедурі діалізу, а лікарі утримуються від будь-яких прогнозів. Він лікується у власній лікарні в Чечні. До Кадирова з’їхалися представники сімейного клану (тейпа), зокрема й з-за кордону, що може свідчити про серйозність ситуації.

Як вказують джерела, на цьому тлі в Москві значно пожвавилися обговорення потенційних наступників Кадирова. Серед фігур, які Кремль вважає найбільш керованими та прийнятними на нового лідера Чечні називають спікера парламенту Маґомеда Даудова, командира спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінова, а також старшого сина Кадирова — Ахмата Кадирова.

Останній варіант виглядає як спроба зберегти спадковість влади. Нещодавно 20-річного Ахмата Кадирова призначили виконувачем обов’язків заступника голови уряду Чечні зі збереженням посади міністра спорту, який можна розцінити як підготовку до можливої передачі влади.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на початку року Рамзан Кадиров уперше з'явився на публіці після новин про госпіталізацію. Лідер Чечні був з тростиною в руках.

Також "Коментарі" писали, що глава Чечні Рамзан Кадиров пропустив засідання Госсовєта через різке погіршення стану свого здоров’я.



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4079102-u-kadirova-vidmovili-nirki-kreml-sukae-novogo-vatazka-cecni-dzerelo-v-gur.html
