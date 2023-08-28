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Кто был заинтересован в смерти Пригожина больше, чем Путин: ответ ISW

Аналитики допускают, возможно сейчас Путина намеренно отбеливают от причастности к этому убийству

сегодня, 07:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министерство обороны России может быть более заинтересовано в смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, чем российский диктатор Владимир Путин. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кто был заинтересован в смерти Пригожина больше, чем Путин: ответ ISW

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, 27 августа Следственный комитет России объявил, что генетическая экспертиза подтвердила смерть Пригожина на борту самолета, потерпевшего крушение под городом Тверь. 


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Так называемые "военкоры" РФ утверждают, что Министерство обороны России активно выдвигало условия для прекращения деятельности "Вагнер" на Ближнем Востоке и в Африке еще до смерти Пригожина. Один из военкоров заметил, что представители Минобороны России на переговорах боятся оказывать прямое давление на наемников "Вагнера" и вместо этого давят на ближневосточных и африканских официальных лиц, чтобы те разорвали свои связи с ЧВК.

Аналитики предположили, что Минобороны РФ может быть более заинтересовано в уничтожении ЧВК "Вагнер" и ее основателя, чем Путин.

В ISW подчеркнули, что не могут подтвердить достоверность этих сообщений, но если они правдивы, это может свидетельствовать о том, что Путин не руководит процессом роспуска "ЧВК Вагнера", а переложил эту ответственность на Министерству обороны РФ.

Впрочем, аналитики не исключают, что всплеск таких сообщений в российских сообществах "военкоров" и так называемых оппозиционеров может также быть попыткой отбелить Путина от убийства Пригожина.

Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит между Путиным и ФСБ – почему на 100% гарантировать смерть Пригожина нельзя.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-27-2023-0
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