Что происходит между Путиным и ФСБ – почему на 100% гарантировать смерть Пригожина нельзя

Смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы 23 августа была официально подтверждена. По данным Следственного комитета (СК) РФ, завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. Личности всех 10 погибших якобы установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Между тем, правозащитник и журналист Владимир Осечкин уверяет, что Пригожин был готов к такому развитию – и теперь ожидаются массовые утечки компромата на Путина. А издание France24 предполагает, что место Пригожина во главе руководителем ЧВК "Вагнер" может занять якобы предавший его офицер Андрей "Седой" Трошев, не поддержавший вагнеровцев в июньском мятеже. Куда, скорее всего, качнется ситуация после смерти Пригожина? Кто и почему получил от нее выгоды, а кто – проблемы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин и Пригожин. Фото: из открытых источников

Показательное убийство Пригожина свидетельствует о том, что договоренности между Путиным и ФСБ, если и были, прекратили свое существование

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что ЧВК "Вагнер" не сохранится.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

а в том, что эта структура – не ЧВК в классическом смысле. Это скорее конгломерат со значительной составляющей политических элементов. И повторить нечто подобное, скорее всего, невозможно. Кто бы там не занял теперь пост руководителя этой структуры, прежнего "Вагнера" уже не будет. Это был уникальный кейс, даже в мировой истории", – поясняет эксперт. "Речь даже не в том, что погибло всё руководство

Он более склоняется к версии ракетного удара, хоть нам активно "продают" версию о взрывчатке.

"Ведь использование ЗРК по частному самолету на территории РФ – это запредельно даже для нынешней России. В отличие от отравления, убийства посредством пули или подрыва, – отмечает Борис Кушнирук. – Что касается утечек компромата на Путина после смерти Пригожина (якобы его план на случай подобного), не факт, что это произойдет. Те, кто убрал Пригожина, вполне могли предвидеть его "завещательные" шаги на такой случай. И не исключено, что предприняли определенные действия, чтобы никакой утечки не было. К примеру, на момент уничтожения самолета или незадолго до этого перекупили, запугали или убрали того, кто мог воплотить в жизнь пригожинский план мести Путину".

Анализируя то, как могут после происшедшего развиваться события в РФ, Борис Кушнирук напомнил свои комментарии нашему изданию вскоре после июньского мятежа Пригожина.

был не захват Москвы (это бы ничего вагнеровцам не дало, ведь власть, захваченную таким образом, никто не признает, а ФСБ важен был легитимный руководитель, подконтрольный ей), а – отход Путина от президентства и приход вместо него другой фигуры, верной Федеральной службе безопасности. Зависящей от нее", – поясняет эксперт. "Тогда я выразил уверенность, что за Пригожиным стоит ФСБ. И что существуют договоренности между ФСБ и Путиным (выходцем из этой структуры), что тот должен покинуть президентский пост (а следующие выборы в РФ – в марте 2024-го). И целью июньского мятежа наемников

Однако, продолжает он, показательное убийство Пригожина свидетельствует о том, что договоренности между Путиным и ФСБ, если и были, прекратили свое существование. То есть, Путин в традиционной для него манере решил не выполнять взятые на себя обязательства.

"Если эта версия верна, это существенно ослабляет ФСБ и усиливает позиции Минобороны. В случае, если самолет сбит именно ракетой – это явно шло через МО. При этом мой прогноз остается в силе – ФСБ заинтересована в отходе Путина от власти", – отмечает Борис Кушнирук.

Он не исключает, что в этом году мы еще увидим спровоцированные данной спецслужбой события, которые будут Путина к этому подталкивать. С целью передачи власти менее токсичному лицу, подконтрольному ФСБ.

"Одним из таких людей считается Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства РФ, сын экс-директора ФСБ, секретаря Совета безопасности Российской Федерации (с 12 мая 2008 года) Николая Патрушева. Не исключено, что его попытаются сделать премьер-министром. А, согласно российской конституции, именно премьер возглавляет страну (вплоть до внеочередных выборов), если что-то случается с президентом, – подчеркивает эксперт. – Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Но, если мой прогноз не оправдается, это значит, что ФСБ перестает контролировать ситуацию. Впрочем, могут быть такие составляющие, о которых на данный момент не знает никто".

Не стоит верить заявлениям СК РФ, что якобы погибли все, кто значился в списке присутствующих на борту самолета Пригожина

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

"На мой взгляд, мы в Украине несколько не так освещаем это событие. Мы говорим о том, кому это выгодно, гадаем о том – был ли Пригожин в самолете... Практически не упоминая, что Пригожин – военный преступник, пособник Путина. Возможно, бессознательно, но в украинском информационном пространстве идет в какой-то мере героизация Пригожина. Впрочем, не только у нас. Некоторые западные СМИ даже называют его чуть ли не диссидентом, противником путинского режима. Нельзя исключать, что этого и добивались те, кто уничтожил самолет".

По мнению эксперта, не стоит верить заявлениям СК РФ, что якобы погибли все, кто значился в списке присутствующих на борту. Мы ведь знаем, поясняет он, как российская пропаганда выдает желаемое за действительное, сообщая то, что не отвечает реальности. Так что стопроцентно гарантировать, что Пригожин погиб, нельзя. Хоть Путин, вероятно, очень того хотел. И, возможно, своего добился.

Мол, смотрите, что будет с вами, если пойдете против меня. С другой стороны, это выглядит как агония режима. Совершить такой теракт на территории РФ против человека, который был достаточно популярен (Пригожина, по разным оценкам, поддерживали около 20% россиян), которого создал и раскрутил сам Кремль – это демонстрация того, что власть не просто не контролирует ситуацию, но и попросту не знает, как поступать, – поясняет Виталий Бала. – Еще одно классическое пояснение – теперь все ЧВК не будут такого уровня, как "Вагнер", им не позволят набрать такую мощь, а контроливать их станут люди, которым доверяет Путин. Но ведь Путин доверял и Пригожину! И что?". "Если пытаться пояснить случившееся классическим образом – то Путин показал, что держит руку на пульсе, что все предатели будут наказаны

В этой ситуации, отмечает эксперт, российские элиты, те, кому не нравится самоубийственный курс, которым ведет страну Путин, должны четко понимать – любое ослабление РФ на войне дает повод всем желающим воспользоваться ситуацией. И ударить по Кремлю. Тем более, акцентирует он, что во всех переворотах, как правило, это делали именно доверенные особы лидеров. Недавний пример – 26 июля в Нигере переворот совершил генерал, начальник президентской охраны.

Читайте также на портале "Комментарии" — топ-события недели: что было в центре внимания – как отобразится на будущем Украины.



