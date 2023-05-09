В ISW рассказали, как Путин намерен использовать парад 9 мая

Российский диктатор Владимир Путин пытается использовать парад Победы в Москве, чтобы продемонстрировать свое влияние в Центральной Азии. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В отчете говорится о том, что президент России Владимир Путин пытается использовать парад ко Дню Победы в Москве, чтобы продемонстрировать дальнейшее влияние России в Центральной Азии.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Джапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон будут присутствовать на параде ко Дню Победы в Москве 9 мая.

В институте считают, что позднее объявление об участии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, свидетельствует об их сдержанности в отношении прямой и публичной поддержки войны, несмотря на усилия Кремля, направленные на демонстрацию своей власти.

В обзоре добавляют, что, по сообщениям, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Армении Никол Пашинян также прилетели в Москву на парад ко Дню Победы.

Американские аналитики напоминают, что в ночь с 7 на 8 мая российские захватнические войска нанесли очередной масштабный ракетный и беспилотный удар по Украине.

Аналитики указывают на то, что высокопоставленные украинские чиновники отметили, что украинские силы, возможно, готовятся к проведению контрнаступательных операций в мае или июне.

Отмечается и то, что оккупированное Россией Приднестровье обратилось к России с просьбой увеличить миротворческий контингент в регионе, что, вероятно, поддержит усилия Кремля по дестабилизации Молдовы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает активно атаковать Украину ракетами и дронами. Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждает, что спецслужбы страны-агрессора могут устроить к сакральному для РФ 9 мая провокации, причем, направленные против российского же гражданского населения. Ранее сообщилось, что на территории Брянской и Курской областей могут устроить имитацию захвата заложников с переодеванием в форму украинских военных. О чем говорят последние действия страны-агрессора? Откуда такая зависимость от "сакральных дат" и такая тяга к провокациям и вообще имитации процессов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



