Одиозный премьер-министр Словакии Роберт Фицо должен стать первым представителем Словакии, который посетит Россию с официальным визитом с момента вторжения России в Украину. В следующем году он поедет в Москву на официальные торжества по случаю завершения Второй мировой войны в Европе, которые россияне отмечают 9 мая. Как передает портал "Комментарии", пишет "Aktuality".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Роберт Фицо подтвердил в среду в социальных сетях, что хозяин Кремля Владимир Путин официально пригласил его в гости и он "с удовольствием принял" приглашение.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал критическую позицию по решению Соединенных Штатов разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Соответствующее заявление он обнародовал на своей странице в Facebook.

По словам Фицо, президент США Джо Байден дал разрешение на применение Украиной ракет ATACMS против целей в России, преследуя цель "полностью сорвать или затянуть мирные переговоры".

Глава словацкого правительства сообщил, что поручил министру иностранных дел Юрию Бланару и министру обороны Роберту Калиняку противодействовать этому решению США на любых международных форумах. "Это беспрецедентная эскалация напряженности", — подчеркнул Фицо, выразив недоумение, как быстро некоторые государства Европейского Союза поддержали решение Вашингтона.

Также издание "Комментарии" сообщало – одним из реальных средств защиты Украины от российской агрессии украинские власти видят во вступлении в НАТО. Однако такое стремление украинцев не поддерживают страны-члены Альянса. Соседи Украины выступают резко против принятия страны в НАТО. О своей твердой позиции заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.



