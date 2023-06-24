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Кто из известных россиян поддержал мятеж Пригожина

Гражданская война в России может стартовать уже в ближайшие часы, публичные лица уже начали определяться со стороной, которую поддержат

сегодня, 09:15 comments7745
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Кравцев Сергей
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Российский оппозиционер Михаил Ходорковский, который более 10 лет провел в тюрьме из-за личного конфликта с Владимиром Путиным, высказался за мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Как передает портал "Комментарии", соответствующий пост он выложил у себя в телеграмм.

Кто из известных россиян поддержал мятеж Пригожина

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников


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"Пригожинский мятеж, несмотря на свою половинчатость и неподготовленность – сильнейший удар по путинской репутации. Кремлевские тролли разгоняют, что завтра все будет ок. Увы им – не будет!", – отметил Ходорковский.

Он отмечает, что ситуация однозначно свидетельствует об окончательном выходе "Группы Вагнера" и ее лидера из-под контроля Кремля. Примечательным бывший олигарх считает тот факт, что сейчас Пригожин "слово в слово" озвучивает то, что говорит "антивоенная оппозиция" с начала войны.

В этом контексте оппозиционер призвал свою аудиторию поддержать вагнеровцев и их лидера, а также не дать властям остановить Пригожина на пути к Москве.

"Помогать с бензином и солярой, убеждать тех, кого пошлют его останавливать, что враг у нас в сейчас общий. Да, помогать хоть черту, если он решил выступить против этого режима! Если один преступник готов помешать другому – не время крутить мордой – сейчас надо помочь, а потом, если придется, будем драться и с этим.. И да, это только начало." – призывает Ходорковский.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны (ISW) оценили шансы вооруженного мятежа Евгения Пригожина в РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – на улицах российских городов появилась военная техника: что происходит.

Ранее "Комментарии" писали – диктатору Владимиру Путину круглосуточно докладывают о мятеже Евгения Пригожина: в РФ ввели жесточайшую цензуру.




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Источник: https://t.me/khodorkovski/8345
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