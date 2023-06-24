Кто из известных россиян поддержал мятеж Пригожина

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Кравцев Сергей
Российский оппозиционер Михаил Ходорковский, который более 10 лет провел в тюрьме из-за личного конфликта с Владимиром Путиным, высказался за мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Как передает портал "Комментарии", соответствующий пост он выложил у себя в телеграмм.
Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников
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Он отмечает, что ситуация однозначно свидетельствует об окончательном выходе "Группы Вагнера" и ее лидера из-под контроля Кремля. Примечательным бывший олигарх считает тот факт, что сейчас Пригожин "слово в слово" озвучивает то, что говорит "антивоенная оппозиция" с начала войны.
В этом контексте оппозиционер призвал свою аудиторию поддержать вагнеровцев и их лидера, а также не дать властям остановить Пригожина на пути к Москве.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны (ISW) оценили шансы вооруженного мятежа Евгения Пригожина в РФ.
Также издание "Комментарии" сообщало – на улицах российских городов появилась военная техника: что происходит.
Ранее "Комментарии" писали – диктатору Владимиру Путину круглосуточно докладывают о мятеже Евгения Пригожина: в РФ ввели жесточайшую цензуру.
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