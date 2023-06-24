logo

BTC/USD

30638.14

ETH/USD

1888.27

LTC/USD

89.18

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путину круглосуточно докладывают о мятеже Пригожина: в РФ ввели жесточайшую цензуру
commentss НОВОСТИ Все новости

Путину круглосуточно докладывают о мятеже Пригожина: в РФ ввели жесточайшую цензуру

В РФ начали блокировать доступ к новостям из-за мятежа Пригожина

сегодня, 08:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", российские силовики постоянно информируют президента РФ Владимира Путина о мерах, которые принимаются по противостоянию "вооруженному мятежу" главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По всей территории РФ прослеживаются проблемы с доступом к новостям. Кремль пытается максимально скрыть противостояние Минобороны и ЧВК "Вагнер". Российские пропагандистские СМИ пытаются изобразить картинку полного контроля ситуации Кремлем.

Путину круглосуточно докладывают о мятеже Пригожина: в РФ ввели жесточайшую цензуру

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "ТАСС" заверил журналистов, что Владимира Путина оперативно проинформировали про выпады "вагнеровцев" во главе с Пригожиным. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Специальные службы, силовые ведомства, а именно Министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия, в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений", – заявил главный рупор Кремля.

Песков отметил, что центральные власти отреагировали довольно жестко. Уже есть решение о возбуждении против Пригожина уголовного дела.

Интересно, что мятеж Пригожина, информация о котором активно распространяется в телеграмм-каналах, побудил пропагандистов активно включаться в эфире. Так на главном пропагандистском телеканале "Первый канал" постоянно выходят спецвыпуски новостей. Главный месседж, который подается в новостях – не было никакого обстрела регулярными войсками РФ "вагнеровцев", а заявления Пригожина – провокация. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны (ISW) оценили шансы вооруженного мятежа Евгения Пригожина в РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – на улицах российских городов появилась военная техника: что происходит.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tass_agency/197763
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!