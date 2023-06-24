Путину круглосуточно докладывают о мятеже Пригожина: в РФ ввели жесточайшую цензуру

Как передает портал "Комментарии", российские силовики постоянно информируют президента РФ Владимира Путина о мерах, которые принимаются по противостоянию "вооруженному мятежу" главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По всей территории РФ прослеживаются проблемы с доступом к новостям. Кремль пытается максимально скрыть противостояние Минобороны и ЧВК "Вагнер". Российские пропагандистские СМИ пытаются изобразить картинку полного контроля ситуации Кремлем.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "ТАСС" заверил журналистов, что Владимира Путина оперативно проинформировали про выпады "вагнеровцев" во главе с Пригожиным.

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"Специальные службы, силовые ведомства, а именно Министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия, в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений", – заявил главный рупор Кремля.

Песков отметил, что центральные власти отреагировали довольно жестко. Уже есть решение о возбуждении против Пригожина уголовного дела.

Интересно, что мятеж Пригожина, информация о котором активно распространяется в телеграмм-каналах, побудил пропагандистов активно включаться в эфире. Так на главном пропагандистском телеканале "Первый канал" постоянно выходят спецвыпуски новостей. Главный месседж, который подается в новостях – не было никакого обстрела регулярными войсками РФ "вагнеровцев", а заявления Пригожина – провокация.

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