Кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения

Российскому диктатору Владимиру Путину 7 октября исполнилось 72 года. По этому поводу некоторые мировые лидеры поздравили главу Кремля. Однако в этом году Путин получил меньше всего поздравлений с днем рождения от иностранных лидеров.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Одним из первых, кто поздравил Путина с днем рождения, стал президент Никарагуа Даниель Ортега, пожелавший российскому диктатору энергии для борьбы с "демонами фашизма и смерти". Следующим Путина поздравил самоназванный президент Беларуси Александр Лукашенко, указавший на "глубокое понимание исторической миссии России" и пожелавший российскому диктатору здоровья, долголетия и успехов в работе на благо русского народа. Подобные пожелания высказывались и другими иностранными лидерами.

В общей сложности Путина поздравили 8 мировых лидеров:

– президент Никарагуа Даниэль Ортега;

– президент Белоруссии Александр Лукашенко;

– король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа.

– президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера;

– президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;

– президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев;

– президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;

– премьер-министр Армении Никол Пашинян;

Отметим, что только президент Турции позвонил по телефону Путину, чтобы лично поздравить его с 72-летием, тогда как другие мировые лидеры приветствовали российского диктатора сообщениями на сайтах госагентств. Кроме того, российские СМИ активно увеличивают количество деятелей, приветствовавших Путина, добавляя в списки бывшего президента Молдовы Игоря Додона, башкана Гагаузии Евгению Гуцул и глав самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии Алана Гаглоева и Аслана Бжания.

В 2023 году Путина приветствовали 10 иностранных лидеров. Тогда в списке были президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, но не было поздравлений от короля Бахрейна и президента ЦАР.

В первый год полномасштабного вторжения Путина приветствовало 14 мировых лидеров, в том числе глава КНР Си Цзиньпинь. Таким образом, Путин получает меньше приветствий от иностранных лидеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заставили школьников массово поздравлять Путина с днем рождения.

Также "Комментарии" писали о том, кто из мировых лидеров приехал к Путину на 9 мая.