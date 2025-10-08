Кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения

7 октября Владимир Путин отметил свой 73-й день рождения, который стал 21-м, когда диктатор руководит Россией. Несмотря на изоляцию Москвы на международной арене из-за войны против Украины, Путин все же получил ряд поздравлений, преимущественно от союзников и партнеров по авторитарному лагерю.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Первым Путина с днем рождения поздравил белорусский диктатор Александр Лукашенко, назвавший его "человеком, с именем которого русский народ связывает социальные достижения, укрепление государственности и суверенитета".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, несмотря на недавнее обострение в отношениях с Россией, также послал приветствие диктатору РФ. Так же поступил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, воздерживающийся от публичной поддержки войны, но сохраняющий дипломатические контакты с Кремлем.

Часть поздравлений Путин получил по телефонным звонкам, в частности главе Кремля звонил премьер-министр Армении Никол Пашинян, недавно дистанцировавшийся от ОДКБ, а также лидеры нескольких центральноазиатских стран, в частности президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали. Также российского диктатора поздравил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Кроме того, Путину передали приветствие премьер-министр Индии Нарендра Моди и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. Также в список поздравлений диктатору РФ попал и традиционно поддерживающий Кремль президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Отдельное внимание в Москве было уделено поздравлениям от лидеров Китая и Северной Кореи. Как заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, глава КНР Си Цзиньпин и руководитель КНДР Ким Чен Ын направили Путину "теплые, нестандартные" послания.

По словам Ушакова, Путин получил около 40 поздравлений от мировых лидеров. Однако этот список включал не только руководителей государств, но и представителей непризнанных или частично признанных образований, в частности, таких как Южная Осетия или Гагаузия, а также бывших политиков, например экс-президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

