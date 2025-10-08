Хто зі світових лідерів привітав Путіна з днем народження

7 жовтня Володимир Путін відзначив свій 73-й день народження, який став 21-м, відколи диктатор керує Росією. Попри ізоляцію Москви на міжнародній арені через війну проти України, Путін все ж отримав низку привітань, які були переважно від союзників та партнерів по авторитарному табору.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Першим Путіна з днем народження привітав білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який назвав його "людиною, з ім’ям якої російський народ пов’язує соціальні досягнення, зміцнення державності та суверенітету".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, попри недавнє загострення у відносинах із Росією, також надіслав вітання диктатору РФ. Так само зробив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який утримується від публічної підтримки війни, але зберігає дипломатичні контакти з Кремлем.

Частину привітань Путін отримав через телефонні дзвінки, зокрема очільнику Кремля телефонував прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який нещодавно дистанціювався від ОДКБ, а також лідери кількох центральноазійських країн, зокрема президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон і президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов. Також російського диктатора привітав президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Крім того, Путіну передали привітання прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та король Бахрейну Хамад бен Іса Аль Халіфа. Також до списку привітань диктатору РФ потрапив і президент Куби Мігель Діас-Канель, який традиційно підтримує Кремль.

Окрему увагу у Москві приділили привітанням від лідерів Китаю та Північної Кореї. Як заявив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, голова КНР Сі Цзіньпін і керівник КНДР Кім Чен Ин надіслали Путіну "теплі, нестандартні" послання.

За словами Ушакова, Путін отримав близько 40 привітань від світових лідерів. Однак, цей список, включав не лише керівників держав, а й представників невизнаних чи частково визнаних утворень, зокрема таких як Південна Осетія чи Гагаузія, а також колишніх політиків, наприклад експрезидента Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.

