logo

BTC/USD

27887.49

ETH/USD

1862.39

LTC/USD

81.59

USD/UAH

37.52

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кто из президентов приедет на парад в Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто из президентов приедет на парад в Путину

Кремль пригласил на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ

сегодня, 15:18
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", президент Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина 8 мая приедет с рабочим визитом в Москву. 9 мая он примет участие в мероприятиях на Красной площади. Также прибудет в столицу России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как сообщается, он 8-9 мая совершит рабочий визит в Россию. Эту информацию в соцсети подтвердил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

Кто из президентов приедет на парад в Путину

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, что 9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине победы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ, отметил Желдибай.

Приглашение принять участие в праздновании Дня Победы в Москве получил и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Принято ли приглашение, не уточняется.

На День Победы в Москву власти России позвали и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В пресс-службе Рахмона, пишут "Ведомости", сообщили, президент планирует участвовать в праздновании в Душанбе, а решение о визите в Москву пока не принято.

Отметим, президент России Владимир Путин направил приветственное обращение ко Дню победы всем лидерам СНГ, однако обошел президентку Молдовы Маю Санду.                                       

Читайте также на портале "Комментарии" — какая угроза нависла над Россией – как понимать заявления Пригожина и ситуацию в Бахмуте.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина нашли способ отсрочить вторую волну мобилизации: подробности от британской разведки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Николай

сегодня, 15:11

Слава Украине !!! Если не будет оригинала (путина ) , то это не парад ???


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!