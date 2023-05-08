Кто из президентов приедет на парад в Путину

Как передает портал "Комментарии", президент Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина 8 мая приедет с рабочим визитом в Москву. 9 мая он примет участие в мероприятиях на Красной площади. Также прибудет в столицу России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как сообщается, он 8-9 мая совершит рабочий визит в Россию. Эту информацию в соцсети подтвердил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, что 9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине победы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ, отметил Желдибай.

Приглашение принять участие в праздновании Дня Победы в Москве получил и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Принято ли приглашение, не уточняется.

На День Победы в Москву власти России позвали и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В пресс-службе Рахмона, пишут "Ведомости", сообщили, президент планирует участвовать в праздновании в Душанбе, а решение о визите в Москву пока не принято.

Отметим, президент России Владимир Путин направил приветственное обращение ко Дню победы всем лидерам СНГ, однако обошел президентку Молдовы Маю Санду.

Читайте также на портале "Комментарии" — какая угроза нависла над Россией – как понимать заявления Пригожина и ситуацию в Бахмуте.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина нашли способ отсрочить вторую волну мобилизации: подробности от британской разведки.



