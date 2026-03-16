Кто окажется под ударом: Россия может готовить новый сценарий войны в Европе

Россия может готовить гибридный сценарий дестабилизации на востоке Эстонии – в приграничном городе Нарва. В соцсетях уже несколько недель распространяется пропагандистская кампания с призывами к созданию так называемой "Народной республики Нарва". Об этом сообщает издание Bild.

В материале говорится, что Нарва – город на границе с Россией, где проживает около 50 тысяч человек, и примерно 90% населения составляют русскоязычные. По данным эстонских спецслужб, именно на этот фактор делает ставку российская информационная кампания.

С начала марта в социальных сетях начали появляться призывы к распространению листовок, саботажу и даже вооружению сторонников идеи провозглашения "народной республики". Пропагандисты используют лозунги вроде "Русские, мы не одиноки!" и утверждения о том, что "от Нарвы до Пюсси простирается русская земля". В сети также распространяются карты и символика вымышленного образования.

Пресс-секретарь эстонской службы безопасности КаПо Марта Тууле заявила, что речь идет о масштабной дезинформационной операции. По ее словам, подобные методы уже применялись ранее для запугивания общества и подрыва внутренней стабильности.

Источники в спецслужбах отмечают, что кампания могла начаться именно сейчас не случайно – внимание мирового сообщества сосредоточено на конфликте вокруг Иран. Однако эксперты не исключают, что подобная информационная подготовка может стать частью сценария гибридной агрессии.

В свою очередь глава Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко подчеркнул, что Европа до сих пор недооценивает новые формы войны. По его словам, Россия может начать агрессию против стран Балтии с воздушных атак беспилотниками и ракетами, затем перейти к диверсиям и действиям штурмовых групп, и лишь после этого – к более масштабным военным операциям.

Эксперты предупреждают: подобные информационные кампании могут быть первым этапом более широкого плана дестабилизации в регионе.

