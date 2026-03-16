Польша ЕС на пороге развала: какая большая страна первой может покинуть блок
ЕС на пороге развала: какая большая страна первой может покинуть блок

Дональд Туск назвал реальной угрозу выхода Польши из ЕС

16 марта 2026, 07:08
Кравцев Сергей

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза выхода его страны из Европейского Союза является реальной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте Туска в соцсети X.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Polexit сегодня – это реальная угроза! Этого хотят как Конфедерации (парламентские партии "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны" – ред.), так и большинство партии "Право и справедливость" (PiS)", – отметил премьер.

Президента Навроцкого Дональд Туск назвал покровителем партии "Право и справедливость". 

"Россия, американская партия MAGA и европейские правые во главе с Орбаном хотят уничтожить ЕС. Это будет катастрофой для Польши. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их", – высказался политик.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что военный потенциал Ирана практически уничтожен, однако страна по-прежнему способна проводить точечные атаки против судоходства. В связи с этим Вашингтон призывает мировых лидеров присоединиться к совместной защите стратегически важного морского маршрута – Ормузский пролив. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп обратился к ряду ключевых союзников и партнеров: к Китаю, Великобритании, Франции, Японии и Южной Корее с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив для совместного патрулирования.

Также издание "Комментарии" сообщало – Венгрия не планирует выходить из Европейского Союза, однако в руководстве объединения якобы в 2026 году может наступить дезинтеграция, которая завершится распадом ЕС. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/donaldtusk/status/2033141834776494155
