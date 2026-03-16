ЕС на пороге развала: какая большая страна первой может покинуть блок

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза выхода его страны из Европейского Союза является реальной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте Туска в соцсети X.

"Polexit сегодня – это реальная угроза! Этого хотят как Конфедерации (парламентские партии "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны" – ред.), так и большинство партии "Право и справедливость" (PiS)", – отметил премьер.

Президента Навроцкого Дональд Туск назвал покровителем партии "Право и справедливость".

"Россия, американская партия MAGA и европейские правые во главе с Орбаном хотят уничтожить ЕС. Это будет катастрофой для Польши. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их", – высказался политик.

