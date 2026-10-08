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Кто поздравил Путина с днем рождения: список лидеров сузился

Путину исполнилось 74 года. Кто из мировых лидеров поздравил главу Кремля с днем рождения.

8 октября 2026, 09:00
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Slava Kot

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года. Однако в этот раз поздравить российского диктатора публично решило лишь несколько иностранных лидеров, преимущественно из стран, поддерживающих тесные политические и экономические контакты с Москвой.

Кто поздравил Путина с днем рождения: список лидеров сузился

Владимир Путин. Фото: Associated Press

По данным российских и белорусских СМИ, свои поздравления с днем рождения Путину передали белорусский диктатор Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Джапаров, диктатор КНДР Ким Чен Ын, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Туркмен. Также с днем рождения российского лидера поздравили представители самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

Поздравление Лукашенко сопровождалось телефонным разговором с Путиным. Во время нее оба диктатора договорились провести очередную встречу на полях саммита Содружества Независимых Государств в Туркменистане.

В Кыргызстане после разговора лидеров заявили о намерении продолжать двусторонний диалог и укреплять сотрудничество с Россией. В заявлении киргизской стороны речь шла о "дальнейшем укреплении стратегического киргизско-российского сотрудничества". В Таджикистане также особо отметили роль Путина в отношениях между двумя странами. Эмомали Рахмон отметил вклад российского диктатора в развитие стратегического партнерства.

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил Путину телеграмму, полную дружеских эпитетов. В своем сообщении глава Северной Кореи назвал главу Кремля самым дорогим другом и товарищем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения в прошлом году. По словам представителей Кремля, тогда Путина якобы поздравило 40 лидеров.
Также "Комментарии" писали, что Генштаб ВСУ "поздравил" Путина с днем рождения.



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