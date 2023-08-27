Кто станет новым руководителем ЧВК «Вагнер»: СМИ называют имя человека, предавшего Пригожина

Андрей Трошев с позывным "Седой" может стать следующим руководителем ЧВК "Вагнер". Российский военный предал ранее Пригожина и не поддержал его бунт против Кремля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание France24.

Российский офицер Андрей "Седой" Трошев. Фото из открытых источников

France24 отмечает, что Владимир Путин летом предложил Андрею Трошеву возглавить группу Вагнера. Формально Трошев был вторым человеком после Пригожина в ЧВК "Вагнер", однако российский военный не поддержал июньский мятеж и решил встать на сторону ФСБ и российского военного командования. Издание указывает, что Андрей Трошев лоялен к Кремлю, а Путин называет его "настоящим командиром".

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Известно, что Трошев за свои поступки попал в санкционные списки ЕС.

"Он был особенно вовлечен в район Дейр-эз-Зор. Он вносит ключевой вклад в военные усилия Башара Асада, и потому поддерживает сирийский режим и получает от него выгоду", — говорится в документе ЕС в 2021 году.

Известно, что он родился в Калининграде в 1953 году. За службу при вторжении СССР в Афганистан Трошев получил два ордена Красной Звезды. Российский офицер был награжден двумя орденами Мужества и медалью "За заслуги перед Отчизной" за участие в боевых действиях в Чечне. Кроме того, в 2016 году он получил высшее почетное звание страны – "Герой России" за участие в захвате Пальмиры в Сирии.

Помимо жестокости, характерной для всех командиров группы "Вагнера", о личности Трошева известно немногое – отмечает французский портал. Он ссылается на российских журналистов, утверждающих, что Трошева видели в 2017 году на улицах Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что 23 августа самолет Пригожина потерпел авиакатастрофу и упал на территории России. Среди пассажиров было высшее руководство ЧВК "Вагнер", включая Пригожина. Падение самолета произошло ровно через два месяца с момента бунта Пригожина против Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские СМИ назвали первого причастного к авиакатастрофе.

Также "Комментарии" писали о Пригожине, который имел план на случай своей смерти – он касается Путина.