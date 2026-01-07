Куда исчез Путин: почему Кремль молчит о диктаторе

Российский диктатор Владимир Путин в конце 2025 года фактически исчез из публичного пространства. В последний раз его достоверное появление фиксировали 31 декабря в традиционном новогоднем обращении, которое, как обычно, записывается заранее. В первые дни нового года глава Кремля не появлялся в публичном пространстве.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

6 января российские государственные СМИ распространили видео с Путиным на вечернем предрождественском богослужении. Однако дата съемки и ее подлинность не были подтверждены. Часть обозревателей предположила, что кадры могли быть архивными или на них изображен двойник российского диктатора. На такую практику Кремля неоднократно указывали расследователи.

Особое внимание привлекает молчание Путина о спецоперации США в Венесуэле. Николас Мадуро, которого американские военные увезли из страны и судят в Нью-Йорке, считался одним из ближайших союзников Кремля. Несмотря на то, что реакцию России озвучивали министр иностранных дел Сергей Лавров, Дмитрий Медведев и депутаты Госдумы, сам Путин молчал о Мадуро.

Журналист-международник Иван Яковина обращает внимание, что на протяжении многих лет Путин часто исчезал после Нового года, однако после полномасштабного вторжения в Украину эта практика прекратилась. По его мнению, российский диктатор мог лечь в клинику для улучшения внешности, а фейковый налет на резиденцию на Валдае использовать для этого.

По другим версиям длительное отсутствие Путина может быть связано с проблемами с его здоровьем и пребыванием в клинике. Последние публичные выступления Путина сопровождались кашлем, охрипшим голосом и признаками недомогания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Крыму обнаружили новый тайный дворец Путина. Особенностью секретной резиденции диктатора стала приватная больница с криокамерой.

Также "Комментарии" писали, что в Японии представили доказательства существования двойников Путина.