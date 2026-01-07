Куди зник Путін: чому Кремль мовчить про диктатора

Російський диктатор Володимир Путін наприкінці 2025 року фактично зник із публічного простору. Востаннє його достовірну появу фіксували 31 грудня у традиційному новорічному зверненні, яке, як і зазвичай, записується заздалегідь. У перші дні нового року очільник Кремля не з’являвся в публічному просторі.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

6 січня російські державні ЗМІ поширили відео з Путіним на вечірньому передріздвяному богослужінні. Проте дата зйомки та її автентичність не були підтверджені. Частина оглядачів припустила, що кадри могли бути архівними або ж на них зображений двійник російського диктатора. На цю практику Кремля неодноразово вказували розслідувачі.

Особливу увагу привертає мовчання Путіна щодо спецоперації США у Венесуелі. Ніколас Мадуро, якого американські військові вивезли з країни та судять у Нью-Йорку, вважався одним із найближчих союзників Кремля. Попри те, що реакцію Росії озвучували міністр закордонних справ Сергій Лавров, Дмитро Медведєв і депутати Держдуми, сам Путін мовчав про Мадуро.

Журналіст-міжнародник Іван Яковина звертає увагу, що упродовж багатьох років Путін часто зникав після Нового року, однак після повномасштабного вторгнення в Україну ця практика припинилася. На його думку, російський диктатор міг лягти в клініку для покращення зовнішності, а фейковий наліт на резиденцію на Валдаї використати для цього.

За іншими версіями, тривала відсутність Путіна може бути пов’язана з проблемами з його здоров’ям та перебуванням в клініці. Останні публічні виступи Путіна супроводжувалися кашлем, охриплим голосом і ознаками нездужання.

