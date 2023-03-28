Куда катятся: Дефицит бюджета в РФ уже превысил плановый год

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Моесеенко Валентина
За первые 20 дней марта дефицит бюджета в РФ превысил февральский, а с начала года составил 3,7 трлн руб, что больше планового показателя на весь 2023-й (2,9 трлн руб). "Черная дыра" в российской экономике расширяется благодаря санкциям, но по-прежнему не так быстро, как хотелось бы. Об этом в Телеэфире сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
Стремительная нехватка денег в казне России может спровоцировать немало «дыр»
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Он считает, что российский Центробанк сейчас всеми силами пытается удержать курс рубля, зажимая деньги для экономики. По словам Фурсы, тоже самое делал в свое время Янукович в Украине, пытаясь удержать "гривню по 8" и тратя на это все ресурсы.
Эксперт отмечает, что каждый день санкций оставляет все меньше ресурсов для российской экономики, в частности для финансирования войны против Украины.
Как писали ранее "Комментарии", сегодня в Украине на поле боя определяется будущее евроатлантической безопасности. Вступление нашей страны в ЕС и НАТО станет гарантией безопасности Европы в течение десятилетий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что рашисты все чаще применяют химические боеприпасы. С беспилотников враг сбрасывает на украинские позиции гранаты с хлорпикрином.
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