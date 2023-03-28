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Куда катятся: Дефицит бюджета в РФ уже превысил плановый год

Санкции против страны-террористки заработали, но в Москве еще находят резервы для сдерживания инфляции. Потом неотвратимым станет "эффект сжатой пружины"

сегодня, 15:55
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Автор:

Моесеенко Валентина

За первые 20 дней марта дефицит бюджета в РФ превысил февральский, а с начала года составил 3,7 трлн руб, что больше планового показателя на весь 2023-й (2,9 трлн руб). "Черная дыра" в российской экономике расширяется благодаря санкциям, но по-прежнему не так быстро, как хотелось бы. Об этом в Телеэфире сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Куда катятся: Дефицит бюджета в РФ уже превысил плановый год

Стремительная нехватка денег в казне России может спровоцировать немало «дыр»


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“По идее, когда у вас такой огромный дефицит бюджета, вы берете взаймы, но Россия одалживать не может. И у них единственный механизм — эмиссия: то ли они используют деньги из тумбочки, то есть из Фонда национального благосостояния, то ли печать денег Центробанком. И то и другое — фактически эмиссия. И мы должны с вами ждать резкого падения курса рубля и инфляции… Пока что в России этого нет”, — констатировал банкир.

Он считает, что российский Центробанк сейчас всеми силами пытается удержать курс рубля, зажимая деньги для экономики. По словам Фурсы, тоже самое делал в свое время Янукович в Украине, пытаясь удержать "гривню по 8" и тратя на это все ресурсы.

Сейчас российский Центробанк, выбирая между плохим и очень плохим решением, покупает Путину время, зажимая деньги для экономики, просто не выпуская в экономику деньги. Это очень плохо для экономики, но плохо будет через 2-3-4-5 месяцев. Инфляция – это было бы быстрее, нагляднее… И они закручивают гайки в экономике, надеясь, что за эти 2-3 месяца, пока такое произойдет, Путин договорится о мире, реализуется этот китайский план, и они смогут выдохнуть”, – комментирует Фурса, добавляя, что потом это сработает, как сжатая пружина.

Эксперт отмечает, что каждый день санкций оставляет все меньше ресурсов для российской экономики, в частности для финансирования войны против Украины.

Как писали ранее "Комментарии", сегодня в Украине на поле боя определяется будущее евроатлантической безопасности. Вступление нашей страны в ЕС и НАТО станет гарантией безопасности Европы в течение десятилетий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что рашисты все чаще применяют химические боеприпасы. С беспилотников враг сбрасывает на украинские позиции гранаты с хлорпикрином.

Читайте на сайте "Комментарии" — Путин начал избирательную гонку: первые признаки.

 



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