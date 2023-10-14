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Кулеба назвал трио неприкосновенных в России

Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на сейчас Путин, Мишустин и Лавров неприкосновенны

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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По состоянию на сейчас в России есть люди, которые непосредственно причастны к развязыванию и продолжению войны против Украины, но в соответствии с нормами международного права они являются неприкосновенными. Речь идет о президенте России Владимире Путине, премьер-министре Михаиле Мишустине и министре иностранных дел Сергее Лаврове. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "ТСН" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба назвал трио неприкосновенных в России

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"В международном праве есть священное правило об иммунитетах тройки – это президент, премьер-министр и министр иностранных дел", — заявил украинский министр.


При этом Дмитрий Кулеба уточнил, что эти иммунитеты не проблема для Международного уголовного суда и это очень хорошо знают в Кремле, опасаясь за судьбу главного диктатора.

"Но он (Международный уголовный суд – ред.) не может судить преступление агрессии России против Украины в силу своих норм", — добавил глава МИД.

Таким образом, пояснил Кулеба, по состоянию на сейчас в международном праве президент РФ Путин, премьер Мишустин и министр иностранных дел Лавров являются неприкосновенными. Именно поэтому украинские дипломаты и юристы пытаются найти способ, как решить эту проблему. Ведь не должно быть так, что всем очевидна вина Путина, Мишустина, Лаврова, но при этом никто не может привлечь виновных к ответственности. К тому же не только на этой тройке все завязано. В России при власти сегодня находится много других лиц, которые также причастны к преступлениям против Украины. Это те же самые Шойгу, Патрушев, Володин.

"Вся эта клика, которая так же причастна к преступлению агрессии против Украины и сделала нам много зла. Их тоже надо судить", — заявил Кулеба.

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