Кулеба назвал трио неприкосновенных в России

По состоянию на сейчас в России есть люди, которые непосредственно причастны к развязыванию и продолжению войны против Украины, но в соответствии с нормами международного права они являются неприкосновенными. Речь идет о президенте России Владимире Путине, премьер-министре Михаиле Мишустине и министре иностранных дел Сергее Лаврове. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "ТСН" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"В международном праве есть священное правило об иммунитетах тройки – это президент, премьер-министр и министр иностранных дел", — заявил украинский министр.

При этом Дмитрий Кулеба уточнил, что эти иммунитеты не проблема для Международного уголовного суда и это очень хорошо знают в Кремле, опасаясь за судьбу главного диктатора.

"Но он (Международный уголовный суд – ред.) не может судить преступление агрессии России против Украины в силу своих норм", — добавил глава МИД.

Таким образом, пояснил Кулеба, по состоянию на сейчас в международном праве президент РФ Путин, премьер Мишустин и министр иностранных дел Лавров являются неприкосновенными. Именно поэтому украинские дипломаты и юристы пытаются найти способ, как решить эту проблему. Ведь не должно быть так, что всем очевидна вина Путина, Мишустина, Лаврова, но при этом никто не может привлечь виновных к ответственности. К тому же не только на этой тройке все завязано. В России при власти сегодня находится много других лиц, которые также причастны к преступлениям против Украины. Это те же самые Шойгу, Патрушев, Володин.

"Вся эта клика, которая так же причастна к преступлению агрессии против Украины и сделала нам много зла. Их тоже надо судить", — заявил Кулеба.

Читайте также на портале "Комментарии" — Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) фактически признала Россию диктатурой. Также она призвала все государства Совета Европы не признавать легитимность главы РФ Владимира Путина после завершения его действующего срока (следующие "выборы Путина" намечены на март 2024). О чем говорит данное решение? К чему может привести? Почему принято лишь сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



