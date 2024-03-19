Кулеба рассказал западным журналистам, куда дойдет Путин

Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил, что еще в 2021 году Россия распространила документ со своими требованиями к НАТО вернуться к границам, которые были по состоянию на 1997 год. Именно поэтому, подчеркнул министр, российский диктатор Владимир Путин не будет ущемлять свои амбиции, например, только Молдовой или Грузией. Его планы, подчеркнул Кулеба, идут гораздо дальше и он к ним будет идти, пока его не остановят.

Дмитрий Кулеба

При этом глава МИД подчеркнул, что Путин не признает право многих государств существовать в их международно признанных границах.

"Поэтому страны Центральной Азии также должны быть обеспокоены"

, – добавил министр иностранных дел.

По его словам, самым эффективным способом предотвратить агрессию России и не отражать ее атаки на своих территориях является эффективная помощь Украине. Именно она может нанести РФ поражение.

При этом Кулеба подчеркнул, что страны Запада должны понимать, что даже несмотря на дороговизну помощи, Украина все равно платит гораздо большую цену, ведь война идет на ее территории, и она теряет своих людей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Украине очень нужна помощь западных союзников. По его словам, Соединенные Штаты будут поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором. Также он добавил, что США не дадут Украину проиграть. Кроме того, Остин добавил, если Путин сможет достичь в Украине своих целей, пострадает весь мир, ведь диктаторы по своему усмотрению будут перекраивать границы разных государств, чувствуя свою безнаказанность. Именно поэтому Остин призвал западные государства не тянуть с помощью Украины и дать ей все необходимое для победы над Россией.