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Недилько Ксения
Российская Федерация и Северная Корея объединяют усилия по переформатированию глобальной геополитики, заявляя о совместном строительстве альтернативной международной системы на фоне усиления военного сотрудничества.
Сергей Лавров. Фото: МИД России
Министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров направил официальное поздравление своей северокорейской коллеге Цой Сон Хи по случаю Дня освобождения Кореи. В своем послании глава российского дипломатического ведомства открыто задекларировал стремление двух изолированных режимов изменить действующее мироустройство.
Российский министр провел параллели между событиями Второй мировой войны и нынешним противостоянием, отметив, что разгром милитаристской Японии в 1945 году заложил прочный фундамент для современных отношений. По его словам, исторические связи трансформировались в практическое военное взаимодействие во время боевых действий на территории самой РФ.
В заключение глава МИД РФ добавил, что Кремль намерен неукоснительно соблюдать стратегию максимального сближения с КНДР. Он убежден, что усиление интеграции в военной и политической сферах не только отвечает интересам обеих стран, но и положительно влияет на стабильность в мире, отмечая, что это "идет на благо наших народов, а также способствует обеспечению региональной и международной безопасности".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о вызове главы японской дипломатической миссии Акиры Муто. Российская сторона выразила дипломату резкое недовольство из-за официальной позиции Токио по поводу визита Владимира Путина на оккупированный остров Итуруп. В частности, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин объявил решительный протест в связи с антироссийской риторикой премьер-министра Японии Санаэ Такаити и руководителя японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотеги.