Российская Федерация и Северная Корея объединяют усилия по переформатированию глобальной геополитики, заявляя о совместном строительстве альтернативной международной системы на фоне усиления военного сотрудничества.

Сергей Лавров. Фото: МИД России

Министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров направил официальное поздравление своей северокорейской коллеге Цой Сон Хи по случаю Дня освобождения Кореи. В своем послании глава российского дипломатического ведомства открыто задекларировал стремление двух изолированных режимов изменить действующее мироустройство.

"Сегодня Москва и Пхеньян единым фронтом выступают за создание нового справедливого миропорядка, – утверждает российский чиновник, очерчивая ключевые принципы этого объединения, – основанного на принципах многополярности, подлинного равноправия и учета национальных интересов".

Российский министр провел параллели между событиями Второй мировой войны и нынешним противостоянием, отметив, что разгром милитаристской Японии в 1945 году заложил прочный фундамент для современных отношений. По его словам, исторические связи трансформировались в практическое военное взаимодействие во время боевых действий на территории самой РФ.

"Традиции боевого общества, – уверяет Лавров, открыто намекая на привлечение северокорейских военных к войне против Украины, – проявились в совместной операции по изгнанию Вооруженных сил Украины и иностранных наемников из Курской области".

В заключение глава МИД РФ добавил, что Кремль намерен неукоснительно соблюдать стратегию максимального сближения с КНДР. Он убежден, что усиление интеграции в военной и политической сферах не только отвечает интересам обеих стран, но и положительно влияет на стабильность в мире, отмечая, что это "идет на благо наших народов, а также способствует обеспечению региональной и международной безопасности".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о вызове главы японской дипломатической миссии Акиры Муто. Российская сторона выразила дипломату резкое недовольство из-за официальной позиции Токио по поводу визита Владимира Путина на оккупированный остров Итуруп. В частности, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин объявил решительный протест в связи с антироссийской риторикой премьер-министра Японии Санаэ Такаити и руководителя японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотеги.