Російська Федерація та Північна Корея об'єднують зусилля задля переформатування глобальної геополітики, заявляючи про спільне будівництво альтернативної міжнародної системи на тлі посилення військової співпраці.

Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров надіслав офіційне привітання своїй північнокорейській колезі Цой Сон Хі з нагоди Дня визволення Кореї. У своєму посланні очільник російського дипломатичного відомства відкрито задекларував прагнення двох ізольованих режимів змінити чинний світоустрій.

"Сьогодні Москва і Пхеньян єдиним фронтом виступають за створення нового справедливого світопорядку, — стверджує російський урядовець, окреслюючи ключові засади цього об'єднання, — заснованого на принципах багатополярності, справжнього рівноправ'я та врахування національних інтересів".

Російський міністр провів паралелі між подіями Другої світової війни та нинішнім протистоянням, зазначивши, що розгром мілітаристської Японії у 1945 році заклав міцний фундамент для сучасних відносин. За його словами, історичні зв'язки трансформувалися у практичну військову взаємодію під час бойових дій на території самої РФ.

"Традиції бойового товариства, — запевняє Лавров, відкрито натякаючи на залучення північнокорейських військових до війни проти України, — проявилися в спільній операції з вигнання Збройних сил України та іноземних найманців з Курської області".

На завершення глава МЗС РФ додав, що Кремль має намір неухильно дотримуватися стратегії максимального зближення з КНДР. Він переконаний, що посилення інтеграції у військовій та політичній сферах не лише відповідає інтересам обох країн, а й нібито позитивно впливає на стабільність у світі, зазначаючи, що це "йде на благо наших народів, а також сприяє забезпеченню регіональної та міжнародної безпеки".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили про виклик глави японської дипломатичної місії Акіри Муто. Російська сторона висловила дипломату різке невдоволення через офіційну позицію Токіо щодо візиту Володимира Путіна на окупований острів Ітуруп. Зокрема, заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузин оголосив рішучий протест у зв'язку з антиросійською риторикою прем'єр-міністерки Японії Санае Такаїті та керівника японського зовнішньополітичного відомства Тосіміцу Мотегі.