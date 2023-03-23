12 друзей Путина: крупнейшие союзники России

Издание The Economist провело анализ союзников Кремля и определило страны, наиболее тесно сотрудничающие с Российской Федерацией. В список попали прямые союзники Москвы, в частности Беларусь и Иран, но есть и неожиданные страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Economist.

Крупнейшие союзники Путина. Фото: Matthieu Bourel

После полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство стран мира начали удаляться от России и уменьшать связи со страной-агрессором. Однако некоторые наоборот наращивали сотрудничество с Кремлем. The Economist проанализировал страны мира по 11 параметрам в трех областях и создал "Индекс друзей Путина".

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Первая область касается военных отношений между государствами. Поставляют ли эти страны оружие в РФ, имеют ли военную базу или военные договоры. Другой параметр дипломатический, здесь издание учитывало голосование резолюций ООН. Третьей значительной сферой The Economist называет экономическое сотрудничество, в частности, в сфере технологий, энергетики и общего товарооборота между странами.

Согласно этим показателям крупнейшим союзником России оказалась Беларусь. Второе место по Армении, а третье получил Кыргызстан. Четвертую позицию разделили сразу три страны: Иран, Казахстан и Таджикистан. Китай вместе с Венесуэлой и Сирией расположился на седьмой позиции. Закрывает рейтинг "друзей Путина" Индия, Узбекистан и Никарагуа.





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