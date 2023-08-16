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15-летний сын Кадырова пытает узников СИЗО: что известно

Скандал уже дошел до российского так называемого омбудсмена Татьяны Москальковой

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Адам, являющийся сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, сам наносит удары заключенным, содержащимся в грозненском СИЗО. Об этом сообщает уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

15-летний сын Кадырова пытает узников СИЗО: что известно

Кадыров с сыном Адамом (фото instagram.com/adam_benoevsky_k13)

"Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, содержащегося в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров", – рассказала уполномоченная.


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Как сообщила Москалькова, она обратилась к омбудсмену в Чечне Мансура Солтаева, прося его проверить вероятность этой информации.

"Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и свидетельские показания", — отмечает уполномоченная с РФ.

При этом сыну главы Чечни Адаму Кадырову сейчас только исполнилось 15 лет: он родился 24 ноября 2007 года.

Никита Журавель, проживавший в российском городе Волгоград весной этого года сжег Коран недалеко от одной из мечетей города. Сам процесс по сожжению Корана он снимал на видео, которое потом можно было увидеть в социальных сетях.

Затем его задержали российские милиционеры. Журавль был обвинен в "образе религиозных чувств верующих".

Весь этот инцидент произошел в Волгограде, где жил и сам обвиняемый, но сотрудники российского Следственного комитета решили, что передадут возбужденное уголовное дело в Чеченскую Республику. Как будто жители Чечни проявили свою общественную позицию и массово писали заявления, чтобы их признали, как пострадавших в этом уголовном производстве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин подарил племяннику Кадырова отобранный мировой бренд. После того, как Россия отобрала российский бизнес у компании Danone и объявила о завершении процесса "национализации", руководителем Danone у России оказался родной племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев. До этого новоиспеченный гендиректор ООО "Данон Россия" занимал должность главы Минсельхоза Чеченской республики.

По данным СМИ, еще до объявления о решении Путина, РосСМИ сообщали о том, что у этого соглашения есть "интересанты в Чечне". Смена руководства компании произошла на второй день после указа президента страны-агрсора Владимира Путина о ее передаче под управление Росимущества. Закриев был управляющим делами главы правительства Чечни в 2014—2015 годах, с 2018 по 2020 год занимал должность мэра Грозного, затем руководил администрацией главы и правительства Чечни. После этого он стал замглавы правительства Чечни и министром сельского хозяйства.



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Источник: https://t.me/ombudsmanrf/2892
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