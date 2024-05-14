По словам министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова, якобы у России и Китая сейчас много союзников в мире. Более того, он размечтался о том, что их число будет расти и дальше.

Сергей Лавров

Как заявил Лавров, Москва и Пекин заинтересованы в том, чтобы быть лидерами по установлению демократичного миропорядка.

Кроме того, по словам Лаврова, якобы террористическая РФ и Китай играют так называемую балансирующую роль в мировых делах. При этом он считает, что визит кремлевского диктатора Владимира Путина укрепит совместную работу двух стран.

При этом известно, что Путин посетит Китай по приглашению председателя страны Си Цзиньпина в четверг и пятницу, 16 и 17 мая. Это станет его первой зарубежной поездкой после так называемой инаугурации.

По информации росСМИ, кремлевский диктатор посетит Пекин и Харбин.

Как заявили в Кремле, по итогам этого визита лидеры двух стран планируют подписать совместное заявление и ряд двусторонних документов. Возможно, речь идет об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин собирается посетить Китай. Ожидается, что оба лидера стран на встрече должны "обменяться мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", подписать договоры и выступить с общим заявлением.

При этом известно, что Китай поддерживает Россию в войне против Украины, хотя и утверждает обратное. В частности, он поставляет в РФ товары так называемого двойного назначения, которые Россия использует для производства вооружения, которое потом использует на войне в Украине.



