Лавров цинично обвинил США в территориальных претензиях: детали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резкой критикой в сторону США. Представитель Путина обвинил Соединенные Штаты в том, что они якобы открыто заявляют о своих правах на чужие территории без правовых оснований.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров на заседании Российского совета по международным делам заявил, что некоторые страны в мире нарушают международное право и заявляют претензии на другие территории.

"Если говорить по-простому, некоторые страны потеряли берега. И уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания", — сказал Лавров.

В качестве примера глава МИД РФ упомянул слова госсекретаря США Марко Рубио о ситуации вокруг Ормузского пролива. Рубио ранее заявлял, что завершение конфликта в Персидском заливе зависит от действий Ирана, который, по его словам, должен открыть морской маршрут, в противном случае продолжит нарушать международное право. Лавров также упомянул заявления президента США Дональда Трампа, говорившего, что он руководствуется "собственной моралью и инстинктами", а не международным правом. Российский министр назвал такую риторику "двухходовкой".

Относительно нарушения международного права со стороны РФ и незаконных территориальных претензий Москвы к Украине Лавров не упомянул.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности введения перемирия на Пасху.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слив его скандальных разговоров с Лавровым.