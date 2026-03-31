Очільник МЗС Угорщини відреагував на злив його скандальних розмов з Лавровим

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на публікацію аудіозаписів його телефонних розмов з главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Записи, що з’явилися у медіа 31 березня проливають нове світло щодо позиції Угорщини на санкцій проти Росії.

Сійярто та Лавров.

За даними журналістів, оприлюднені розмови показують контакти між Будапештом і Москвою на тлі підозр, що угорська сторона могла передавати Кремлю деталі закритих обговорень у Європейському Союзі. Зокрема, один з записів стосується можливого лобіювання Сійярто питання про зняття санкцій з Гульбахор Ісмаїлової, яка є сестрою російського олігарха Алішера Усманова.

Після оприлюднення зливу розмов з Лавровим щодо зняття санкції з РФ, Сійярто у Facebook прокментував інцидент. За його словами, він не бачить у змісті розмов нічого сенсаційного щодо його роботи на Лаврова. Як пояснив Сійярто, записи довели, "що я говорю те саме на публіці, що й телефоном…".

Угорський міністр додав, що "політика санкцій є провальною і вона завдає більше шкоди ЄС, ніж Росії". Він також наголосив, що Будапешт не підтримуватиме санкції проти осіб або компаній, які, на думку угорської влади, важливі для енергетичної безпеки країни.

Раніше видання The Washington Post опублікувало матеріал у якому виявило, що Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС. Сам Сійярто згодом підтвердив факт дзвінків та пояснив це партнерськими відносинами Угорщини з поза межами Євросоюзу.

