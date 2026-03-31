Очільник МЗС Угорщини відреагував на злив його скандальних розмов з Лавровим
commentss НОВИНИ Всі новини

Очільник МЗС Угорщини відреагував на злив його скандальних розмов з Лавровим

Петер Сійярто відреагував на публікацію записів його розмов із Сергієм Лавровим.

31 березня 2026, 11:35
Slava Kot

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на публікацію аудіозаписів його телефонних розмов з главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Записи, що з’явилися у медіа 31 березня проливають нове світло щодо позиції Угорщини на санкцій проти Росії.

Очільник МЗС Угорщини відреагував на злив його скандальних розмов з Лавровим

Сійярто та Лавров. Фото з відкритих джерел

За даними журналістів, оприлюднені розмови показують контакти між Будапештом і Москвою на тлі підозр, що угорська сторона могла передавати Кремлю деталі закритих обговорень у Європейському Союзі. Зокрема, один з записів стосується можливого лобіювання Сійярто питання про зняття санкцій з Гульбахор Ісмаїлової, яка є сестрою російського олігарха Алішера Усманова.

Після оприлюднення зливу розмов з Лавровим щодо зняття санкції з РФ, Сійярто у Facebook прокментував інцидент. За його словами, він не бачить у змісті розмов нічого сенсаційного щодо його роботи на Лаврова. Як пояснив Сійярто, записи довели, "що я говорю те саме на публіці, що й телефоном…".

Угорський міністр додав, що "політика санкцій є провальною і вона завдає більше шкоди ЄС, ніж Росії". Він також наголосив, що Будапешт не підтримуватиме санкції проти осіб або компаній, які, на думку угорської влади, важливі для енергетичної безпеки країни.

Раніше видання The Washington Post опублікувало матеріал у якому виявило, що Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС. Сам Сійярто згодом підтвердив факт дзвінків та пояснив це партнерськими відносинами Угорщини з поза межами Євросоюзу.

Портал "Коментарі" раніше повідомляв, що угорський міністр просив Росію допомогти союзникам на виборах у Словаччині.

Також "Коментарі" писали, що в ЄС спробували виправдати Сіярто за таємні дзвінки Лаврову.



Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CHwFqpfbv/
