Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив з різкою критикою у бік США. Представник Путіна звинуватив Сполучені Штати у тому, що вони нібито відкрито заявляють про свої права на чужі території без жодних правових підстав.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров під час засідання Російської ради з міжнародних справ заявив, що деякі країни у світі порушують міжнародне право та заявляють претензії на інші території.

"Якщо говорити по-простому, деякі країни втратили береги. І вже відкрито проголошують свої права на ті чи інші території, не обтяжуючи себе необхідністю давати своїм планам хоч якісь правові підстави", — сказав Лавров.

Як приклад очільник МЗС РФ згадав слова держсекретаря США Марко Рубіо щодо ситуації навколо Ормузької протоки. Рубіо раніше заявляв, що завершення конфлікту у Перській затоці залежить від дій Ірану, який, за його словами, повинен відкрити морський маршрут, інакше продовжить порушувати міжнародне право. Лавров також згадав заяви президента США Дональда Трампа, який говорив, що керується "власною мораллю та інстинктами", а не міжнародним правом. Російський міністр назвав таку риторику "двохходівкою".

Щодо порушеня міжнародного права з боку РФ та незаконні територіальні претензії Москви до України Лавров не згадав.

