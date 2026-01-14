Лавров озвучив умови Кремля для переговорів: що Росія вимагає замість перемир’я

Москва заявляє про "готовність" до переговорів щодо війни проти України, але лише за власних умов. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повторив позицію Кремля, що Путін не розглядає тимчасове припинення вогню як прийнятний сценарій і очікує від потенційних переговорів "серйозного змісту".

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров після зустрічі з міністром міжнародних відносин і торгівлі Намібії Селмою Ашипалою-Мусав’ї зробив кілька заяв щодо переговорів по Україні. За його словами, російський диктатор Володимир Путін нібито підтверджував відкритість Росії до перемовин щодо процесу закінчення війни.

"Путін неодноразово, у тому числі за останні кілька тижнів на різних заходах, підтверджував нашу позицію про відкритість до переговорів щодо України, якщо ці переговори мають серйозний характер і якщо особи, які зацікавлені в таких переговорах, справді готові до них і їм є що сказати", — сказав Лавров.

Водночас очільник МЗС РФ різко розкритикував позицію європейських країн, які наполягають на негайному перемир’ї, назвавши такі пропозиції "несерйозними". На думку Лаврова, ідея припинення вогню без ширших домовленостей є спробою Заходу "виграти час" для подальшої підтримки України. За його словами, саме тому Кремль не погоджується на сценарій, у якому перемир’я стає першим кроком до миру.

Ці заяви пролунали на тлі повідомлень Bloomberg про можливий новий візит до Москви представників команди Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Очікується, що вони можуть передати Путіну оновлений мирний план США щодо України. Попередні переговори в такому форматі відбулися на початку грудня й тривали близько п’яти годин, не принісши результатів.

