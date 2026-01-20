Лавров цинічно звинуватив США у вторгненні, але промовчав про війну в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив з різкою заявою щодо дій Сполучених Штатів у Венесуелі, назвавши американську операцію "грубим збройним вторгненням" із численними жертвами. Про це він заявив на пресконференції за підсумками діяльності російської дипломатії у 2025 році.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров заявив, що початок нового року був позначений "безпрецедентними подіями", серед яких російський дипломат згадав військову операцію США на території Венесуели. Російський міністр стверджує, що внаслідок дій американських військових загинули та зазнали поранень десятки людей. Окремо він згадав затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Я вже згадав, як бурхливо почався цей рік. Ми стали свідками безпрецедентних подій — грубого збройного вторгнення США до Венесуели з десятками вбитих та поранених, свідками захоплення та вивезення із країни законного президента Ніколаса Мадуро з його дружиною", — сказав Лавров, однак не згадав, що Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, під час якого загинули сотні тисяч людей.

Очільник МЗС РФ також заявив про погрози з боку Вашингтона на адресу Куби, інших країн Латинської Америки та Карибського басейну, а також про наміри дестабілізувати ситуацію в Ірані. На думку Москви, це свідчить про небезпечну тенденцію використання сили у міжнародних відносинах.

Раніше МЗС Росії офіційно закликало США звільнити Ніколаса Мадуро, якого було затримано 3 січня під час спецоперації американських силовиків у Венесуелі та вивезено до США для судового розгляду.

