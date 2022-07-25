Лавров цинично отреагировал на удар по порту Одессы

Оказывается, что договоренности в Стамбуле в рамках которых заработал "зерновой коридор", не запрещают РФ продолжать войну против Украины и обстреливать якобы военные объекты. Такое циничное заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Конго.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Лавров снова обвинил во всем Запад, якобы обезобразивший новость, чтобы ее можно было использовать против России.

"Меня уже ничего не удивляет Наши западные коллеги, в принципе, уже набили руку в способности преподносить любую новость обезображено, исключительно в том виде, в каком это можно будет использовать против РФ", — сказал Лавров.

Также Лавров цинично подчеркнул, что Россия в Стамбуле не брала на себя обязательств, которые запрещают ей продолжать свою войну против Украины.

"Если говорить об эпизоде, который вы упомянули и произошедшем в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе, в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, запрещающих нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", – сказал Лавров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему новые заявления Лаврова не стоит воспринимать всерьез . Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире заявил, что россияне помогут украинцам "избавиться от антинародного и антиисторического режима". Он также обвинил официальный Киев и Запад в нежелании вести переговоры. Председатель правления неправительственной организации "Майдан иностранных дел", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос заявил, что россия пытается выйти из сегодняшней изоляции, распространяя откровенную ложь по поводу своей агрессии против Украины.

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