Лавров та Рубіо знову на зв'язку: у МЗС РФ зробили важливу заяву про Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та держсекретар США Марко Рубіо регулярно підтримують контакт та обговорюють ситуацію навколо України. Про це заявила офіційний представник російського МЗС Марія Захарова в інтерв'ю РІА “Новости”.

Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

За її словами, Москва та Вашингтон вважають за необхідне зберігати прямий канал зв'язку між керівниками зовнішньополітичних відомств. Сторони, як стверджує Захарова, регулярно обговорюють те, що відбувається навколо України, двосторонні відносини та широке коло міжнародних питань.

"Сторони розуміють, що такий контакт необхідно підтримувати, регулярно звіряють годинники щодо ситуації навколо України", — сказала представник російського зовнішньополітичного відомства.

Захарова уточнила, що Лавров та Рубіо за необхідності проводять телефонні розмови та особисті зустрічі. При цьому конкретних деталей останніх контактів російська сторона не розкрила.

Збереження прямого діалогу між Москвою і Вашингтоном набуває особливого значення на тлі війни, що триває, і спроб сторін знайти можливості для політичного врегулювання. Незважаючи на глибокі розбіжності між Росією та США, канали дипломатичної комунікації залишаються відкритими.

У Кремлі та російському МЗС неодноразово наголошували на важливості контактів з американською адміністрацією. Вашингтон, у свою чергу, також продовжує використовувати дипломатичні канали для обговорення питань, пов'язаних із війною, безпекою та двосторонніми відносинами.

Заява Захарової показує, що контакти Лаврова та Рубіо не обмежуються поодинокими переговорами, а мають регулярний характер. При цьому залишається невідомим, наскільки далеко Москва і Вашингтон просунулися відповідно до позицій щодо України і чи здатні ці консультації призвести до конкретних домовленостей.

Поки що сторони продовжують діалог, проте його реальні результати залишаються головним питанням.

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