logo_ukra

BTC/USD

77519

ETH/USD

2414.27

USD/UAH

44.46

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Лавров та Рубіо знову на зв'язку: у МЗС РФ зробили важливу заяву про Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Лавров та Рубіо знову на зв'язку: у МЗС РФ зробили важливу заяву про Україну

У російському МЗС розкрили деталі контактів двох глав зовнішньополітичних відомств і заявили, що сторони продовжують «звіряти годинник» щодо ситуації навколо війни.

2 вересня 2026, 07:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та держсекретар США Марко Рубіо регулярно підтримують контакт та обговорюють ситуацію навколо України. Про це заявила офіційний представник російського МЗС Марія Захарова в інтерв'ю РІА “Новости”.

Лавров та Рубіо знову на зв'язку: у МЗС РФ зробили важливу заяву про Україну

Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

За її словами, Москва та Вашингтон вважають за необхідне зберігати прямий канал зв'язку між керівниками зовнішньополітичних відомств. Сторони, як стверджує Захарова, регулярно обговорюють те, що відбувається навколо України, двосторонні відносини та широке коло міжнародних питань.

"Сторони розуміють, що такий контакт необхідно підтримувати, регулярно звіряють годинники щодо ситуації навколо України", — сказала представник російського зовнішньополітичного відомства.

Захарова уточнила, що Лавров та Рубіо за необхідності проводять телефонні розмови та особисті зустрічі. При цьому конкретних деталей останніх контактів російська сторона не розкрила.

Збереження прямого діалогу між Москвою і Вашингтоном набуває особливого значення на тлі війни, що триває, і спроб сторін знайти можливості для політичного врегулювання. Незважаючи на глибокі розбіжності між Росією та США, канали дипломатичної комунікації залишаються відкритими.

У Кремлі та російському МЗС неодноразово наголошували на важливості контактів з американською адміністрацією. Вашингтон, у свою чергу, також продовжує використовувати дипломатичні канали для обговорення питань, пов'язаних із війною, безпекою та двосторонніми відносинами.

Заява Захарової показує, що контакти Лаврова та Рубіо не обмежуються поодинокими переговорами, а мають регулярний характер. При цьому залишається невідомим, наскільки далеко Москва і Вашингтон просунулися відповідно до позицій щодо України і чи здатні ці консультації призвести до конкретних домовленостей.

Поки що сторони продовжують діалог, проте його реальні результати залишаються головним питанням.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Лаврова вже не приховують шаленої радості: у Захарової напад уїдливості.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини