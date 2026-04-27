Лавров намекнул на секретные договоренности США и РФ об окончании войны в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы остается открытой для контактов с США по урегулированию войны в Украине. Кроме того, глава МИД РФ намекнул на предварительные переговоры, в ходе которых американская сторона якобы ознакомилась с российскими предложениями.

Сергей Лавров.

Сергей Лавров во время разговора с российским пропагандистом Павлом Зарубиным вспомнил встречу Путина и Трампа на Аляске в 2025 году, где, как утверждает Москва, США услышали видение Кремля об окончании войны в Украине. При этом российский министр не уточнил, о каких именно предложениях идет речь и какие условия могли обсуждаться.

По словам Лаврова, Вашингтон якобы заинтересован в быстром поиске решений по войне на Ближнем Востоке и России против Украины.

"Им (властям США) важно быстрее придумать какую-то развязку вокруг Ормузского пролива и затем также быстро что-нибудь придумать по украинскому вопросу", — сказал Лавров.

Отдельно глава МИД РФ упомянул американских переговорщиков, в том числе спецпредставителя и людей из окружения Дональда Трампа. По словам Лаврова, они "точно не забыли" позицию Москвы по поводу войны России против Украины.

"Мы всегда открыты для контактов. Они знают нашу позицию. Тем более эту позицию они услышали на Аляске. Она была изложена в ответ на их предложение. Уверен, что переговорная команда — Стивен Виткофф и Джаред Кушнер это точно не забыли", — добавил Лавров.

Российский министр не стал уточнять, какие именно предложения Кремля были озвучены по Украине. Однако заявления Москвы традиционно сопровождаются попытками показать Россию стороной, готовой к диалогу, хотя Москва неоднократно выдвигала требования, которые Киев и западные партнеры называли неприемлемыми.

