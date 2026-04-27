Лавров натякнув на секретні домовленості США та РФ щодо закінчення війни в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито залишається відкритою до контактів з США щодо врегулювання війни в Україні. Крім того, очільник МЗС РФ натякнув на попередні переговори, під час яких американська сторона нібито ознайомилася з російськими пропозиціями.

Сергій Лавров під час розмови з російським пропагандистом Павлом Зарубіним згадав зустріч Путіна та Трампа на Алясці у 2025 році, де, як стверджує Москва, США почули бачення Кремля щодо закінчення війни в Україні. При цьому російський міністр не уточнив, про які саме пропозиції йдеться і які умови могли обговорюватися.

За словами Лаврова, Вашингтон нібито зацікавлений у швидкому пошуку рішень щодо війни на Близькому Сході та Росії проти України.

"Їм (владі США) важливо швидше придумати якусь розв'язку навколо Ормузької протоки і потім також швидко щось вигадати щодо українського питання", — сказав Лавров.

Окремо глава МЗС РФ згадав американських переговірників, зокрема спецпредставника та людей з оточення Дональда Трампа. За словами Лаврова, вони "точно не забули" позицію Москви щодо війни Росії проти України.

"Ми завжди відкриті для контактів. Вони знають нашу позицію. Тим більше, цю позицію вони почули на Алясці. Вона була викладена у відповідь на їхню пропозицію. Упевнений, що переговорна команда — Стівен Віткофф і Джаред Кушнер це точно не забули", — додав Лавров.

Російський міністр не став уточнювати, які саме пропозиції Кремля були озвучені щодо України. Однак заяви Москви традиційно супроводжуються спробами показати Росію стороною, готовою до діалогу, хоча раніше Москва неодноразово висувала вимоги, які Київ та західні партнери називали неприйнятними.

