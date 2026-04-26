Росія "Не закінчиться нічим хорошим": Лавров істерично відреагував на слова Зеленського
НОВИНИ

"Не закінчиться нічим хорошим": Лавров істерично відреагував на слова Зеленського

Сергій Лавров різко відреагував на заяву Володимира Зеленського про готовність України долучитися до захисту Європи.

26 квітня 2026, 17:00
Slava Kot

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив з новою різкою заявою на адресу президента України Володимира Зеленського після його слів про готовність України долучитися до безпеки Європи. Очільник МЗС РФ заявив, що такі наміри нібито "не закінчаться нічим хорошим".

"Не закінчиться нічим хорошим": Лавров істерично відреагував на слова Зеленського

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Лавров у розмові з російським пропагандистом Павлом Зарубіним згадав слова Зеленського про те, що Україна має значні сили та одну з найбільших армій у Європі, тому це може стати важливим елементом майбутньої системи безпеки континенту. У відповідь російський міністр заявив, що не вважає такий сценарій позитивним для Європейського Союзу. 

"Зеленський відкрито каже, що ми будемо захищати всіх, у нас є для цього сила, досвід, найбільша армія в Європі. Але я не думаю, що це добре закінчиться", — сказав Лавров.

Також очільник МЗС РФ стверджував, що українське керівництво нібито переслідує власні політичні інтереси, зокрема прагнення вступити до ЄС. Лавров додав, що Євросоюз поки не називає конкретних дат можливого членства України. 

Окремо представник Путіна повторив звинувачення у бік Києва, які неодноразово використовуються російською пропагандою для виправдання агресії проти України. Лавров вкотре звинуватив Україну в "нацизмі". Як "аргументи" він навів те, що Україна "забороняє російську культуру в усіх її проявах, а також канонічну Православну Церкву".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про істеричну реакцію Кремля на нові звинувачення ЄС.

Також "Коментарі" писали, що представник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Києву доведеться ухвалювати "болючі рішення" для домовленостей з РФ.



